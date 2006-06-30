Кто и как бил пенальти в матче Германия – Аргентина

Основное и дополнительное время первого матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, Германия – Аргентина, завершилось вничью 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме – аргентинец Роберто Айала отличился после подачи углового, а немец Мирослав Клозе головой завершил комбинацию с участием Михаэля Баллака и Тима Боровски.

Аргентинцы действуют более технично, но в первом тайме единственный шанс открыть счет был у немцев – Баллак ударом головой немного не попал в правую девятку. Первый гол был забит в самом начале второй половины встречи – Хуан Роман Рикельме выполнил подачу со штрафного, и Айала выиграл верховую дуэль у Клозе – 1:0.

Немцы отыгрались, также переиграв защиту соперника на "втором этаже". Баллак навесил с левого фланга, Боровски выполнил скидку, а Клозе опередил Габриэля Хайнце – 1:1. Для Клозе этот гол стал уже пятым на турнире.

Лента.ру

Первыми пробивать послематчевые пенальти по жребию выпало Германии

Нойвилль. Точный удар влево (от вратаря). Франко не дотянулся до мяча. 1:0.

Круз. Правая девятка. Йенс Леманн сделал, что мог. 1:1.

Баллак. Вправо. Вратарь не угадал направление. 2:1.

Айяла. Леманн берет мяч, направленный в нижний левый угол.

Подольский. В то же место. Но Франко опять пошел в противоположную сторону. 3:1.

Родригес. В правый нижний угол. Леманн не достал чуть-чуть. 3:2.

Боровский. Повтор гола Подольского. 4:2.

Камбьясо. Леманн берет мяч.

Германия выходит в полуфинал.