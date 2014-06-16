Женская сборная Украины по баскетболу выиграла третий матч подряд в отборе на чемпионат Европы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Матч с самого начала проходил при преимуществе украинок. Через четыре минуты игрового времени Алина Ягупова из-за дуги принесла сборной преимущество в 6 очков - 10:4. Однако за две минуты немки сократили отставание и вышли вперед - 12:13. Впрочем, лишь на несколько секунд, та же Алина Ягупова снова вернула лидерство своей команде. За полторы минуты в конце первой четверти украинки сделали рывок 0:7, что позволило им уйти на первый перерыв с наибольшим преимуществом - 23:16.

Старт второй четверти выдался нервным для соперниц, с немалым количеством потерь с обеих сторон. Подопечные Вадима Чечуро первыми справились с нервами, и на четвертой минуте Александра Курасова метким броском издали довела преимущество сборной Украины до двухзначного - 29:18. На большой перерыв украинки пошли с 10-очковым преимуществом - 43:33. Украинки удерживали его вплоть до последних двух минут четвертой четверти, однако результативные атаки хозяек паркета дали им приблизиться на расстояние в четыре очка. В конце матча немки прибегли к тактике фолов, однако наши игроки были точны с линии штрафного броска.

Главный тренер женской сборной Украины Вадим Чечуро после матча отметил: «Мы знали, что эти две игры в Германии очень важны. Сегодня для нас все закончилось хорошо. Впрочем, следующий матч будет очень тяжелым. Наш плюс в том, что у нас есть разные бомбардиры, но наш минус в том, что все хотят забивать. Иногда нам не хватает дисциплины в этом компоненте».

В свою очередь, игрок команды Олеся Малашенко отмечает: «Мы очень рады выиграть здесь. Это была тяжелая игра, шли очко в очко в счете, мы воспользовались нашим шансом. Сегодня была настоящая командная работа. Именно это было самым главным для нашей победы».

Таким образом, женская сборная Украины одержала третью победу в трех матчах (до этого дважды была обыграна команда Финляндии) и вместе с баскетболистками Черногории возглавляет турнирную таблицу в группе D.