Гол Месси принес победу Аргентине над Боснией в матче ЧМ

В бразильском Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" завершился очередной матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1.

Судьбу матча решил сольный проход и точный удар Леонеля Месси.

Уже на 3-й минуте игры аргентинцы подали штрафной с угла поля, после которого мяч попал в ногу боснийца Сеада Колашинача и влетел в ворота. После этого балканская команда не сникла и имела гораздо больше моментов сравнять счет, чем аргентинцы удвоить свой перевес. Тем не менее, на 65-й минуте индивидуальный проход Лео Месси увенчался точным ударом - мяч от штанги влетел в ворота.

Лишь на 85-й минуте Сенад Люлич хабил гол в ворота аргентинского голкипера Ромеро, чократив разницу в счете. Но, в концовке игры, аргентинцы сумели взять контроль над мячом и не позволили сопернику сравнять счет.

Таким образом, сборная Аргентины набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.