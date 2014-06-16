В Бразилии перед матчем Аргентина-Босния произошел теракт

За час до игры на площадь перед ареной "Маракана" собрались протестующие против Мундиаля, после чего прогремел взрыв, сообщает ТСН.

Полиция воспользовалась слезоточивым газом, а площадь была расчищена.

Что за взрыв и есть ли пострадавшие, не сообщается.