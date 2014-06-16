В Бразилии перед матчем Аргентина-Босния произошел теракт
02:22, 16 июня 2014Спорт
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Перед началом матча Чемпионата мира-2014 Аргентина - Босния в Рио-де-Жанейро произошел теракт.
REUTERS
За час до игры на площадь перед ареной "Маракана" собрались протестующие против Мундиаля, после чего прогремел взрыв, сообщает ТСН.
Полиция воспользовалась слезоточивым газом, а площадь была расчищена.
Что за взрыв и есть ли пострадавшие, не сообщается.
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