Француз Бензема сделал хет-трик в матче ЧМ с Гондурасом

В бразильском Порту-Алегри завершился матч Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла команду Гондураса со счетом 3:0.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

Гондурасцы отлично провели первый тайм в обороне, но на 45-й минуте все-таки нарушили правила в своей штрафной площади и Карим Бензема открыл счет точным ударом с 11-метровой отметки.

После перерыва, на 48-й минуте Бензема удвоил преимущество своей команды, а в середине второго тайма, на 72-й минуте сделал счет крупным. Любопытно, что на официальном сайте Междунароодной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) автором второго гола значится вратарь сборной Гондураса Ноэль Валладарес, от рук которого после удара Бензема мяч срикошетил в ворота.

Таким образом, французы стали лидерами группы группы Е, набрав вместе со швейцарцами 3 очка, но опережая соперника по группе по разнице забитых-пропущенных мячей.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.