Сборная Швейцарии одолела Эквадор на ЧМ
21:16, 15 июня 2014Спорт
0
На чемпионате мира по футболу завершился матч в Группе E между сборными Швейцарии и Эквадора.
фото REUTERS
В столице Бразилии городе Бразилиа завершился матч чемпионата мира по футболу в котором сборная Швейцарии выиграла у Эквадора со счетом 2:1.
Счет в матче уже на 22-й минуте открыл игрок сборной Эквадора Валенсия.В первом тайме швейцарцы не смогли ответить на этот гол и пошли на перерыв минимально уступая в счете. Однако в начале второй половины игры на 48-й минуте экс-динамовец Адмир Мехмеди сравнял счет.
Вырвать победу у Эквадора швейцарской сборной помог Харис Сеферович, отправив мяч в ворота противника на 3-й дополнительной минуте встречи.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter