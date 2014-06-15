Сборная Швейцарии одолела Эквадор на ЧМ

В столице Бразилии городе Бразилиа завершился матч чемпионата мира по футболу в котором сборная Швейцарии выиграла у Эквадора со счетом 2:1.

Счет в матче уже на 22-й минуте открыл игрок сборной Эквадора Валенсия.В первом тайме швейцарцы не смогли ответить на этот гол и пошли на перерыв минимально уступая в счете. Однако в начале второй половины игры на 48-й минуте экс-динамовец Адмир Мехмеди сравнял счет.

Вырвать победу у Эквадора швейцарской сборной помог Харис Сеферович, отправив мяч в ворота противника на 3-й дополнительной минуте встречи.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.