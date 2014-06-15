Швейцарский теннисист Федерер стал победителем турнира в Германии

18:29, 15 июня 2014
Спорт
0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в немецком Хале.

фото REUTERS

В финале швейцарец обыграл колумбийца Алехандро Фалью со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). 

Читайте такжеНадаль победил Федерера в полуфинале Australian Open

 Победа в Хале принесла Роджеру Федереру 79-й титул в карьере. В прошлом сезоне он также стал победителем этого турнира, обыграв в финале россиянина Михаила Южного, сообщает ИТАР-ТАСС.

Призовой фонд турнира составлял около 700 тыс. евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter