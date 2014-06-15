Швейцарский теннисист Федерер стал победителем турнира в Германии

В финале швейцарец обыграл колумбийца Алехандро Фалью со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

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Победа в Хале принесла Роджеру Федереру 79-й титул в карьере. В прошлом сезоне он также стал победителем этого турнира, обыграв в финале россиянина Михаила Южного, сообщает ИТАР-ТАСС.

Призовой фонд турнира составлял около 700 тыс. евро.