Сборная Кот-Д`Ивуара выиграла у Японии в матче ЧМ

В Бразильском Ресифе состоялся последний матч третьего игрового дня Чемпината мира по футболу, в котором сборная Кот-д`Ивуара обыграла команду Японии со счетом 2:1.

Судьба этого матча решилась в течении двух минут в середине второго тайма.

Начало игры прошло с небольшим преимуществом азиатской команды. И на 16-й минуте лидер сборной Японии Кейсуке Хонда открыл счет в матче. Свое преимущество команда удерживала вплоть до середины второго тайма. Но, затем, на 64-й минуте Вилфред Бони сравнял счет, а спутя две минуты - на 66-й - Жервиньо забил победный для ивуарийцев гол.

Таким образом, в Группе С после первого тура ивуарийцы делят первое-второе места с командой Колумбии, уступая лидерство сопернику лишь по ранице забиты-пропущенных мячей.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.