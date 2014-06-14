Коста-Рика сенсационно обыграла Уругвай в матче ЧМ

В пятом по величине бразильском городе Форталезе завершился очередной матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Коста-Рики обыграла команду Уругвая со счетом 3:1.

Сенсационным в плане результата и хода игры стал второй тайм.

Костариканцы изначально считались явными аутсайдерами мирового первенства, а в группе с командами Уругвая, Италии и Англии были по мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор, штатным поставщиком очков.

В первом тайме этого матча уругвайцы полностью оправдывали статус фаворита, а на 24-й минуте Эдинсон Каваньи реализовал пенальти, открыв счет в игре.

Но, после перерыва соперник полностью перехватил инициативу. На 54-й минуте Жоэль Кэмпбелл сравнял счет, а спустя 3 минуты - на 57-й - Оскар Дуарте вывел свою команду вперед. Уругвайцы перехватили мяч и имели несколько опаснейших моментов для того, чтобы сравнять счет. Но, вместо этого, на 84-й минуте костариканецМаркос Урена увеличил преимущество своей сборной до двух мячей - 3:1.

В концовке уругвайцы только отметились грубой игрой, из-за чего Максимильяно Перрейра был удален с поля.

Таким образом, сборная Коста-Рики набрала 3 очка и стала лидером группы D.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.