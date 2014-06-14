Колумбия разгромила Грецию в первом матче дня ЧМ

В бразильском Белу-Оризонти завершился очередной матч чемпионата мира по футболу, гда в рамках первого тура группового этапа в группе С сборная Колумбии обыграла команду Греции со счетом 3:0.

Судьба матча была решена уже на 5-й минуте игры. Колумбийцы воспользовались несогласованностью действий защитников греков и мяч после удара Пабло Армера рикошетом от защитника греческой команды медленно вполз в ворота.

После этого греки сумели выровнять игру и имели немало возможностей для того, чтобы сравнять счет. Наиболее реальную из них упустил Карагунис на последней минуте тайма. После перерыва греки продолжали атаковать, но защита южноамериканской команды оказалась непробиваемой. Более того, на 58-й минуте Тео Гутьеррес удвоил преимущество колмбийцев в счете, а уже в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Джеймс Родригес довел счет до крупного.

Таким образом, сборная Колумбии набрала 3 очка и вышла в лидеры третьей группы.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.