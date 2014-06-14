Сборная Чили выиграла у команды Австралии в матче ЧМ по футболу

В бразильской Куябе завершился четвертый матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Чили выиграла у команды Австралии со счетом 3:1.

Основные события матча развивались в первой половине игры. Матч гораздо мощнее начала южноамериканская команда, кторая в первые 15 минут забила два гола в ворота противника. Сначала отличился Алексис Санчис, а удвоил преимущество чилийцев Хорхе Вальдивия. Ближе к середине тайма австралийцы немного выровняли гру, а на 34-й минуте Тим Кэхил сократил отставание "зеленых" в счете -1:2. Австралийцы буквально в следующей атаке могли сравнять счет, но надежно сыграл голкипер южноамериканской команды.

Во втором тайме обе команды имели не один шанс изменить счет, но забитых голов болельщики долго не видели. Лишь в добавленное арбитром время отличился Жан Босежур.

Таким образом, после первого тура в Группе В лидируют сборные Голландии и Чили, набравшие по 3 очка. Голландцы идут на первом месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.