Действующие чемпионы мира испанцы разгромно проиграли Голландии в первом матче

В бразильском Салвадоре закончился матч первого тура Чемпионата мира по футболу в группе В, в котором сборная Испании проиграла команде Голландии со счетом 1:5.

Испанцы полностью проиграли сопернику во втором тайме.

В первой 45-минутке команды действовали на равных и испанцы даже открыли счет. Гол в середине тайма забил Хаби Алонсо с пенальти. Но, в концовке тайма, Робин ван Перси сравнял счет.

После перерыва наступил "бенефис" команды Голландии. Арьен Роббен забил победный гол, а разгром сборной Испании стал возможным благодаря голам Стефана де Врея, ван Перси и Роббена.

УНИАН провел текстовую онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Таким образом, сборная Голландии набрала 3 очка и стала лидером группы В.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.