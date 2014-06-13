ЧМ-2014, Испания - Нидерланды - 1:5: онлайн-трансляция
В Салвадоре проходит центральный матч второго дня Чемпионата мира по футболу-2014.
Сегодня на арене Фонте-Нова в бразильском городе Салвадор - первой столице Бразилии - проходит центральный матч второго игрового дня ЧМ-2014, в котором встречаются Испания и Нидерланды.
Встречаются команды, которые играли в финале ЧМ-2010.
Столица штата Байя, находящаяся на берегу Атлантического океана, вмещает чуть более 2,6 млн. жителей.
В этом матче встречаются одни из ведущих команд Европы. Сборная Испании является чемпионом мира-2010 и 3-кратным чемпионом Европы, в том числе победителем последнего Евро-2012 в Украине и Польше. Команда Нидерландов - победителем Евро-1988 и трехкратным серебряным призером ЧМ.
Испанская и голландская команда являются также одними из фаворитов нынешнего турнира. Испанцы находятся на 4-м месте в котировках букмекеров, с коэффициентом 6,8 к 1 на победу в турнире. Сбрная Голландии котируется как 31 к 1 на победу.
Одна из самых авторитетных в мире букмекерская контора William Hill фаворитом матча называет испанцев. На их победу дается коэффициент 1.83, на победу сборной Голландии идет ставка 5.00, на ничью - 3.00.
ВТОРОЙ СУПЕР-МАТЧ ЧМ НАЧИНАЕТСЯ!!!!
Стали известны стартовые составы команд:
Голландия: Силлессен, Янмат, Влар, де Врей, Инди, Блинд, де Йонг, де Гузман, Снейдер, Роббен, ван Перси
Испания: Касильяс, Аспиликуэта, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Алонсо, Хави, Иньеста, Сильва, Коста.
Матч начался!
2. На трибунах в Салвадоре очень много свободных мест. И очень много голландцев. Только сегодня обсуждал с коллегой сколько стоит поехать в Бразилию...
4. Пока очень осторожны обе команды. Ждут, кто первым откороется.
6. Янмат сбил Алонсо. Очень грубо получилось.
7. НУ ДАВАЙТЕ, ИГРАЙТЕ, ПУБЛИКА ЖДЕТ!!!!
8. СНЕЙДЕР..... Выход один на один с Касильясом и удар прямо во вратаря. Не лучшее решение.
10. Удар Алонсо с дальней дистанции, чуть выше ворот.
12. Ну совсем нет игры. Что ты будешь делать... Территориальное преимущество у испанцев.
14. Снейдер грубо нарушил правила. Хотя, делает вид что ничего не случилось.
17. Еще раз голландцы нарушили правила. У ворот соперника.
18. КОСТА!!!!! Первый более-менее опасный момент, но удар мимо ворот.
20. Еще одна опаснейшая атака испанцев. И вновь защитники успели вернуться после заброса мяча в штрафную.
22. Испанцы явно перехватили инициативу. Иньеста на острие - угловой.
23. Голландцы отбились. Но им явно тяжко в этом матче.
24. Еще испанцы пытаются идти в атаку. Голландцы отбиваются.
25. Ответняа атака, которую неточным асом срывает де Гузман.
26. Тут же желтая карточка де Гузману - срыв атаки.
27. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ НА ДИЕГО КОСТЕ. ПЕНАЛЬТИ!!!!! СОМНИТЕЛЬНЫЙ....
27. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ХАБИ АЛОНСО, С ПЕНАЛЬТИ!
29. Еще одна атака испанцев, защитники соперников отбиваются. Де Гузман разряжает обстановку.
31. Голланды провели красивую фланговую атаку. Сильва отбил мяч.
32. Еще один прострел Блинда - Серхио Рамос выбил мяч в аут.
34. Роббен с фланга начинал потенциально опасную атаку. Касильяс взял мяч в руки.
36. Еще одна атака голландцев. Оффсайд у ван Перси.
38. И еще одна атака голландцев - Роббен вне игры.
41. Второе предупреждение в игре - де Врею, грубо сыграл против соперника, коленом в колено.
42. СУПЕРМОМЕНТ!!! Сильва бил подсечкой, вратарь отбил мяч на угловой.
44. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Ван Перси, 1:1
45. Пас Блинда и ван Перси "рыбкой" вытянулся и головой забил мяч - 1:1.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
Вторая супер-игра турнира полностью оправдывает свой статус. Если на протяжении большей части времени действующие чемпионы мира и Европы испанцы оправдывали свой статус, то в концовке голландцам хватило одного момента, чтобы создать супер-гол. Многие специалисты на этом турнире прогнозируют испанцам провал после трех триумфов подряд - двух побед на Евро и выигрыша ЧМ. Подопечные Дель Боске, разумеется, хотят опровергнуть подобные прогнозы. Для этого, уже во втором тайме им необходимо выигрывать....
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46. В Салвадоре начался дождь.. Здесь океан рядом и погода переменчивая.
48. Пока "игра без ворот". Команды сражаются в центре поля.
50. Удар издали. Вратарь голландцев лови мяч в падении.
52. ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! РОББББЕННННННННННН!!!! 2:1 в пользу Голландии!!!!!!!!
53. Перехват мяча у голландцев в центре поля, пару пасов и Роббен, переложив мяч под удар на удобную ногу, бьет по воротам. ИДЕАЛЬНО!
56. Страсти накаляются. Нарушения пошли. Пока судья удерживает ситуацию под контролем.
57. ЧТО??? ЗАКОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ ИСПАНИИИ???? Или я тороплюсь...
59. Сильва, похоже, не понимает что он делает на поле. Дель Боске тоже не знает, что ему делать...
60. ВАН ПЕРСИ......... Й... .... ...! Перекладина, в общем.
62. Они еще поиграют! Двойная замена у испанцев: Торрес вместо Косты, Родригес вместо Алонсо.
63. Хотя, полное преимущество у голландцев.
64. Потрясающий матч. Вы же не спите?
65. ААААААААААААА!!!!!!!! ДЕ ВРЕЙ, 3:1 в пользу ГОЛЛЛАННДИИИИИИИ!!!!!
66. Замкнул передачу со штрафного прямо у штанги.
67. Желтая карточка у ван Перси.
68. 3:2? Виг вам, как скаал бы Шарик Матроскину. Вне игры у добивавшего мяч Сильвы.
69. ГОЛЛАНДИЯ БЬЕТ ИСПАНИЮ
70. Ван Перси... Неточно. А испанцы будут добавлять, прессинговать. Недаром дель Боске сделал замены.
72. ГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ВАН ПЕРСИ, 4:1.
73. Это погром. Гол имени Касильяса. Вратарсикй ляп на сто процентов.
75. В первом тайме было намного скучнее. Я хотел было рассказать как сегодня днем целовал ручку замминистра спорта Пидгрушной во время приема НОК для журналистов. Да куда уж там....
77. Замена у голландцев. Герой де Врей уходит - Вельтман выходит.
78. Замена у испанцев: Сильва ушел - Фабрегас вышел. Не поможет.
79. И у голланцев. Капитана Ван Перси меняет Ленс. Капитаном становится Роббен.
80. НА ПОЛЕ ВЫШЕЛ ИГРОК "ДИНАМО" КИЕВ ЛЕНС!!!!
80. ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! РРРООООООББЕНННННННННННН!!!!!! 5:1!!!!!!!!
81. Касильяс просто ползает по полю. Чемпион мира, чемпион Европы... Прямо аж жалко.....
83. Интересно, Роббена заменят, чтобы проводить с почестями. Все-таки ГЕРОЙ!!!! НЕТ. ГЕРОЙ!!!!!!!!!!
84. Глаза испанцев говорят о многом. Но лучше получить пи... э-э-э... пощечину в групповом матче, чем в плей-офф.
85. Какой матч... КАКОЙ МАТЧ.....
86. Ван Перси и Роббен по два гола, де Врей - один.
87. КАСИЛЬЯС!!!!!! Он даже при 1:5 делает потрясающие сэйвы. Защитники уже, кажется, опустили руки.
89. И еще одна атака голландцев. Роббен хотел сделать хет-трик. Не получилось.
90. А Платини как-то недоволен. То ли его плохо принимают в Бразилии, то ли поставил в букмекерской конторе на испанцев....
90+1 У Снэйдера в милионный раз за игру не получилось забить гол. Не судьба.
90+2. Оранжевые! Что же вы так не играли 4 года назад в Йохханесбурге?....
ВСЕ! Дель Боске приветствует своих игроков. Ему больше ничего не остается.
РАЗГРОМ ЧЕМПИОНОВ МИРА - 1:5.
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У НАС ЕЩЕ БУДЕТ НЕМАЛО ИГР ЧЕМПИОНАТА МИРА! ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!!!!!