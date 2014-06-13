ЧМ-2014, Испания - Нидерланды - 1:5: онлайн-трансляция

Сегодня на арене Фонте-Нова в бразильском городе Салвадор - первой столице Бразилии - проходит центральный матч второго игрового дня ЧМ-2014, в котором встречаются Испания и Нидерланды.

Встречаются команды, которые играли в финале ЧМ-2010.

Столица штата Байя, находящаяся на берегу Атлантического океана, вмещает чуть более 2,6 млн. жителей.

В этом матче встречаются одни из ведущих команд Европы. Сборная Испании является чемпионом мира-2010 и 3-кратным чемпионом Европы, в том числе победителем последнего Евро-2012 в Украине и Польше. Команда Нидерландов - победителем Евро-1988 и трехкратным серебряным призером ЧМ.

Испанская и голландская команда являются также одними из фаворитов нынешнего турнира. Испанцы находятся на 4-м месте в котировках букмекеров, с коэффициентом 6,8 к 1 на победу в турнире. Сбрная Голландии котируется как 31 к 1 на победу.

Одна из самых авторитетных в мире букмекерская контора William Hill фаворитом матча называет испанцев. На их победу дается коэффициент 1.83, на победу сборной Голландии идет ставка 5.00, на ничью - 3.00.

ВТОРОЙ СУПЕР-МАТЧ ЧМ НАЧИНАЕТСЯ!!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Голландия: Силлессен, Янмат, Влар, де Врей, Инди, Блинд, де Йонг, де Гузман, Снейдер, Роббен, ван Перси

Испания: Касильяс, Аспиликуэта, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Алонсо, Хави, Иньеста, Сильва, Коста.

Матч начался!

2. На трибунах в Салвадоре очень много свободных мест. И очень много голландцев. Только сегодня обсуждал с коллегой сколько стоит поехать в Бразилию...

4. Пока очень осторожны обе команды. Ждут, кто первым откороется.

6. Янмат сбил Алонсо. Очень грубо получилось.

7. НУ ДАВАЙТЕ, ИГРАЙТЕ, ПУБЛИКА ЖДЕТ!!!!

8. СНЕЙДЕР..... Выход один на один с Касильясом и удар прямо во вратаря. Не лучшее решение.

10. Удар Алонсо с дальней дистанции, чуть выше ворот.

12. Ну совсем нет игры. Что ты будешь делать... Территориальное преимущество у испанцев.

14. Снейдер грубо нарушил правила. Хотя, делает вид что ничего не случилось.

17. Еще раз голландцы нарушили правила. У ворот соперника.

18. КОСТА!!!!! Первый более-менее опасный момент, но удар мимо ворот.

20. Еще одна опаснейшая атака испанцев. И вновь защитники успели вернуться после заброса мяча в штрафную.

22. Испанцы явно перехватили инициативу. Иньеста на острие - угловой.

23. Голландцы отбились. Но им явно тяжко в этом матче.

24. Еще испанцы пытаются идти в атаку. Голландцы отбиваются.

25. Ответняа атака, которую неточным асом срывает де Гузман.

26. Тут же желтая карточка де Гузману - срыв атаки.

27. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ НА ДИЕГО КОСТЕ. ПЕНАЛЬТИ!!!!! СОМНИТЕЛЬНЫЙ....

27. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ХАБИ АЛОНСО, С ПЕНАЛЬТИ!

29. Еще одна атака испанцев, защитники соперников отбиваются. Де Гузман разряжает обстановку.

31. Голланды провели красивую фланговую атаку. Сильва отбил мяч.

32. Еще один прострел Блинда - Серхио Рамос выбил мяч в аут.

34. Роббен с фланга начинал потенциально опасную атаку. Касильяс взял мяч в руки.

36. Еще одна атака голландцев. Оффсайд у ван Перси.

38. И еще одна атака голландцев - Роббен вне игры.

41. Второе предупреждение в игре - де Врею, грубо сыграл против соперника, коленом в колено.

42. СУПЕРМОМЕНТ!!! Сильва бил подсечкой, вратарь отбил мяч на угловой.

44. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Ван Перси, 1:1

45. Пас Блинда и ван Перси "рыбкой" вытянулся и головой забил мяч - 1:1.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

Вторая супер-игра турнира полностью оправдывает свой статус. Если на протяжении большей части времени действующие чемпионы мира и Европы испанцы оправдывали свой статус, то в концовке голландцам хватило одного момента, чтобы создать супер-гол. Многие специалисты на этом турнире прогнозируют испанцам провал после трех триумфов подряд - двух побед на Евро и выигрыша ЧМ. Подопечные Дель Боске, разумеется, хотят опровергнуть подобные прогнозы. Для этого, уже во втором тайме им необходимо выигрывать....

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. В Салвадоре начался дождь.. Здесь океан рядом и погода переменчивая.

48. Пока "игра без ворот". Команды сражаются в центре поля.

50. Удар издали. Вратарь голландцев лови мяч в падении.

52. ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! РОББББЕННННННННННН!!!! 2:1 в пользу Голландии!!!!!!!!

53. Перехват мяча у голландцев в центре поля, пару пасов и Роббен, переложив мяч под удар на удобную ногу, бьет по воротам. ИДЕАЛЬНО!

56. Страсти накаляются. Нарушения пошли. Пока судья удерживает ситуацию под контролем.

57. ЧТО??? ЗАКОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ ИСПАНИИИ???? Или я тороплюсь...

59. Сильва, похоже, не понимает что он делает на поле. Дель Боске тоже не знает, что ему делать...

60. ВАН ПЕРСИ......... Й... .... ...! Перекладина, в общем.

62. Они еще поиграют! Двойная замена у испанцев: Торрес вместо Косты, Родригес вместо Алонсо.

63. Хотя, полное преимущество у голландцев.

64. Потрясающий матч. Вы же не спите?

65. ААААААААААААА!!!!!!!! ДЕ ВРЕЙ, 3:1 в пользу ГОЛЛЛАННДИИИИИИИ!!!!!

66. Замкнул передачу со штрафного прямо у штанги.

67. Желтая карточка у ван Перси.

68. 3:2? Виг вам, как скаал бы Шарик Матроскину. Вне игры у добивавшего мяч Сильвы.

69. ГОЛЛАНДИЯ БЬЕТ ИСПАНИЮ

70. Ван Перси... Неточно. А испанцы будут добавлять, прессинговать. Недаром дель Боске сделал замены.

72. ГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ВАН ПЕРСИ, 4:1.

73. Это погром. Гол имени Касильяса. Вратарсикй ляп на сто процентов.

75. В первом тайме было намного скучнее. Я хотел было рассказать как сегодня днем целовал ручку замминистра спорта Пидгрушной во время приема НОК для журналистов. Да куда уж там....

77. Замена у голландцев. Герой де Врей уходит - Вельтман выходит.

78. Замена у испанцев: Сильва ушел - Фабрегас вышел. Не поможет.

79. И у голланцев. Капитана Ван Перси меняет Ленс. Капитаном становится Роббен.

80. НА ПОЛЕ ВЫШЕЛ ИГРОК "ДИНАМО" КИЕВ ЛЕНС!!!!

80. ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! РРРООООООББЕНННННННННННН!!!!!! 5:1!!!!!!!!

81. Касильяс просто ползает по полю. Чемпион мира, чемпион Европы... Прямо аж жалко.....

83. Интересно, Роббена заменят, чтобы проводить с почестями. Все-таки ГЕРОЙ!!!! НЕТ. ГЕРОЙ!!!!!!!!!!

84. Глаза испанцев говорят о многом. Но лучше получить пи... э-э-э... пощечину в групповом матче, чем в плей-офф.

85. Какой матч... КАКОЙ МАТЧ.....

86. Ван Перси и Роббен по два гола, де Врей - один.

87. КАСИЛЬЯС!!!!!! Он даже при 1:5 делает потрясающие сэйвы. Защитники уже, кажется, опустили руки.

89. И еще одна атака голландцев. Роббен хотел сделать хет-трик. Не получилось.

90. А Платини как-то недоволен. То ли его плохо принимают в Бразилии, то ли поставил в букмекерской конторе на испанцев....

90+1 У Снэйдера в милионный раз за игру не получилось забить гол. Не судьба.

90+2. Оранжевые! Что же вы так не играли 4 года назад в Йохханесбурге?....

ВСЕ! Дель Боске приветствует своих игроков. Ему больше ничего не остается.

РАЗГРОМ ЧЕМПИОНОВ МИРА - 1:5.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции!

У НАС ЕЩЕ БУДЕТ НЕМАЛО ИГР ЧЕМПИОНАТА МИРА! ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!!!!!