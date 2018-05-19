Зачем Ахметову слава умершего футбола?

На днях главный тренер “Шахтера” Луческу заявил, что если бы к самым сильным клубам России прибавить самые сильные клубы Украины, вот был бы чемпионат! Эту песню мы слышим не первый год...

На Кубке Первого канала, который разыгрывают в Израиле лучшие клубы, в финал пробились наши - “Динамо” и “Шахтер”. Приятно, но не более того. Особых выводов из такого локального успеха украинских команд не делает никто, ведь турнир этот сугубо не официальный, межсезонно-тренировочный, в календарях и рейтингах УЕФА не значится.

Такая вот меценатско-бизнесовая попытка Романа Абрамовича сыграть на ностальгических настроениях тех, кто собственными глазами видел чудо под названием советский футбол.

Ностальгия - интересная штука, может завести куда угодно.

На днях главный тренер “Шахтера” Мирча Луческу заявил в интервью российским СМИ, что, вот если бы к четверке самых сильных клубов России прибавить четверку самых сильных клубов Украины, то, мол, вот был бы чемпионат, зрители валом бы валили.

Ну, песню Бояна об объединении чемпионатов Украины и России мы слышим не первый год, известно, что именно владелец “Шахтера” Ринат Ахметов неоднократно поддерживал эту идею, аргументируя ее возможностью вывести чемпионат на высшие спортивные и коммерческие обороты.

Не удивительно, что и главный тренер донецкого клуба вставил свои пять копеек в тему.

За несколько дней до того в интервью, уже турецким СМИ, Луческу искренне признался, что скучает по Турции, где работал в 90-ые годы.

«Если мне поступит предложение из Турции, я буду готов принять его - но только после того, как оставлю «Шахтер", - заявил Луческу, отметив, что любит прогуливаться по Стамбулу, а после этого отведать рыбы в тамошних ресторанах. - Когда закончится срок моего контракта с "горняками", я буду отдавать предпочтение предложениям от турецких клубов".

Понятное дело, рыбка в Кальмиусе не такая вкусная, как в Босфорском проливе, однако логики господину Луческу, кажется, немного не хватает: советует нам объединить чемпионаты, а сам мечтает улететь в Стамбул.

А почему бы уважаемому тренеру и не поработать в новом чемпионате, если эта фантастика материализуется?

А еще интересно, в Стамбуле у господина Луческу возникнет идея объединения чемпионата Турции с каким-то другим - соседним? Или, может, он поедет к себе в Бухарест и там предложит объединить футбол Румынии и Молдовы или Румынии и Венгрии?

Футбол давно стал социальным и даже политическим явлением, к его популярности стремятся прикоснуться и рядовые граждане, и государственные, политические лидеры. В нашем случае кое-кто не прочь использовать его с очень далекоидущей целью, пытаясь привязать Украину как не с одной, так с другой стороны к силовому полю России.

В этом русле педалируется тема о якобы высоком уровне советского футбола, чемпионатов СССР, в которых, мол, сочетание нескольких футбольных школ - московской, украинской, грузинской, азиатской, а еще прибалтийской, создавали продукт чрезвычайно высокой пробы.

Ну, так давайте вспомним перечень достижений того умершего футбола. С послевоенных лет, с тех пор, как Федерация футбола СССР стала членом ФИФА и УЕФА, сборная СССР была: чемпионом Олимпийских Игр 1956 и 1988 гг., чемпионом Европы 1960 года, вице-чемпионом 1964, 1972, 1988 гг. На чемпионатах мира наивысшим достижением было четвертое место в 1966 году. На клубном уровне - три победы киевского и тбилисского “Динамо” в Кубке кубков (далеко не самом престижном тогда еврокубке).

И это все? Да, все. Прибавим, что за этот период чемпионами Европы становилась Чехословакия, Олимпиад - Венгрия, Югославия, Польша, ГДР, Чехословакия, призерами чемпионатов мира были Венгрия, Чехословакия, Польша (две бронзы), Кубок чемпионов добывали румынские “Стяуа” и югославская “Црвена Звезда", тот же Кубок кубков - “Слован” из Братиславы и ГДРовский “Магдебург”. То есть достижения футбольного СССР и других стран соцлагеря были вполне сопоставимыми.

Чудеса да и только. Миллионы и миллионы мальчишек пинали мяч на огромной территории Советского Союза, здесь проводились многочисленные чемпионаты коллективов физкультуры, районов и областей, вузов и армий, всевозможные детские “Кожаные мячи”, республиканские чемпионаты, действовала система детских спортшкол, а на выходе - практичеки ноль, гранд зеро. Маститые тренеры писали учебники, защищали диссертации, великий Лобановский выводил магические формулы победных моделей, однако лишь считаные единицы советских футболистов становились призерами европейских турниров, а на мировом уровне - вообще никто. Достижением для сборной считалось уже даже преодолеть квалификацию на ЧМ (в 1977-ом и того не смогли сделать). Сборная СССР имеет отрицательный баланс в матчах со сборными Англии, Испании, Португалии, Нидерландов, у ФРГ в последний раз выигрывали в 1956 году.

И это при том, что в целом уровень советского спорта, помним, был чрезвычайно высоким, других задач, чем победить или войти в тройку призеров, перед советскими атлетами почти во всех видах олимпийской программы просто не ставили.

Футбол в СССР был эдаким анфан террибль - капризным, хулиганистым, однако любимым ребенком. Стоя по колени в водке (по высказыванию мэтра советской спортивной журналистики Льва Филатова), испорченный самим своим статусом полулюбителей-полупрофессионалов, подачками директоров заводов, председателей облисполкомов, вниманием обкомов и ЦК Компартии, тот футбол иррациональным образом имел власть над настроениями миллионов советских людей.

Впрочем, уже и тогда он сдавал свои позиции. По крайней мере в Киеве в 70-е - 80-ые еще ходили на “Спартак”, “Динамо”, а уже на ЦСКА, “Локомотив”, “Торпедо”, “Зенит” и другие «Крылышки Советов» - не очень. Чтобы повернуть зрителей на стадионы, даже проводили лотерейный розыгрыш автомобилей ВАЗ - розовой мечты советского человека.

Теперь московские мастера римейков и сиквелов, прополов весь советский фильмофонд, предлагают нам в футболе те же яйца, только в профиль, и совсем не Фаберже.

Копия всегда хуже оригинала - это аксиома. Кому теперь интересно наблюдать за противостоянием, например, киевского “Динамо” и московского “Спартака”, когда в составе обеих команд - одни легионеры? Они сегодня играют здесь, завтра поедут еще куда-то в поисках лучшей футбольной судьбы. Да и наши доморощенные мастера предпочитают обеспечить свою перспективу в западных клубах. Так о каком патриотизме может идти речь, о каких традициях противостояния, сведения старых счетов, чести флага?

В конечном итоге, если уж так хочется, можно было бы учредить регулярные встречи сборных Украины и России (вроде дерби Англия - Шотландия) или, например, сборных Москвы и Киева, по гамбургскому счету, без легионеров.

А в целом почему бы Москве не выйти на концептуально новый уровень и не объединить, например, чемпионаты России, Китая и Монголии? Представляете, какие были бы масштабы аудитории зрителей, какие спонсоры, реклама?

А мы уж как-нибудь здесь, в Украине, перебьемся собственными силами. Смогли же, например, войти в четвертьфинал чемпионата мира, стать серебряными призерами в молодежке, смогли вместе с Польшей добыть в борьбе право проводить Чемпионат Европы - 2012, чемпион Украины постоянно представлен в Лиге Чемпионов.

Не забываем и о том, что УЕФА в принципе против объединения чемпионатов разных стран. Действует простое правило: одна страна - одна федерация - один чемпионат - одно представительство в еврокубках. Исключения сделаны лишь для родоначальников футбола - британцев, которые представлены четырьмя федерациями: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Президент УЕФА Мишель Платини в своем недавнем обращении к ПАСЕ в Страсбурге подчеркнул важность сохранения идентичности в футболе.

Цитата согласно официального сайта УЕФА: «Платини считает, что массовый спорт и все вовлеченные в него люди, вместе с европейскими спортивными организациями, создали баланс, необходимый для того, чтобы передавать спортивные ценности новым поколениям постоянно. "Европейская модель спорта во многом работает на сохранение местной, региональной и национальной идентичности, а также на укрепление дружбы и отношений между народами и нациями", - сказал президент УЕФА». Платини также говорил о "взрыве отраслевых и корпоративных интересов на уровне лиг и клубов у всех профессиональных командных видов спорта. Эти инициативы, которые нередко привлекают огромное внимание со стороны прессы, работают на благо лишь одного элемента системы, а не на массы - особенно когда этот элемент богат и силен. Делаются попытки превратить игру в шоу, унизить спорт и превратить его в продукт. Прибыль становится более важной чем победа".

Олег Савицкий