FIBA Europe переносит Евробаскет-2015 из Украины

Такое решение приняло европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe). "Совет FIBA Europe решил перенести Евробаскет-2015 из Украины в другую страну", - говорится в заявлении организации.

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Как сообщал УНИАН, Евробаскет должен был пройти в 6 городах Украины осенью 2015 года. 19 марта, директор Евробаскета-2015 Маркиян Лубкивский предложил перенести проведение соревнований в Украине на 2017 год, отдав право проведения баскетбольного первенства Европы в 2015 году другой стране.