В Бразилии открылся 20-й чемпионат мира по футболу - Фоторепортаж

Финальный матч мирового первенства пройдет на стадионе Marakana в Рио-де-Жанейро. Во время церемонии открытия состоялось красочное и яркое шоу, а официальную песню турнира под названием We аre оne (Ole Ola) исполнили певица Дженнифер Лопес и Клаудиа Лейтте вместе с рэпером Pitbull. Затем состоялся матч-открытие турнира с участием сборных Бразилии и Хорватии.