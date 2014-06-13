В Бразилии открылся 20-й чемпионат мира по футболу - Фоторепортаж
13:38, 13 июня 2014Спорт
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Вчера на стадионе Arena Corinthians в Сан-Паулу состоялась церемония открытия юбилейного 20-го чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 12 июня по 13 июля в 12 городах Бразилии.
Финальный матч мирового первенства пройдет на стадионе Marakana в Рио-де-Жанейро. Во время церемонии открытия состоялось красочное и яркое шоу, а официальную песню турнира под названием We аre оne (Ole Ola) исполнили певица Дженнифер Лопес и Клаудиа Лейтте вместе с рэпером Pitbull. Затем состоялся матч-открытие турнира с участием сборных Бразилии и Хорватии.
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