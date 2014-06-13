Лидер сборной Португалии по футболу Роналду вновь получил травму перед ЧМ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Goal.

29-летний футболист ушел с занятия с пакетом льда на больном суставе. О степени серьезности повреждения пока не сообщается.

Ранее португальский форвард восстановился от воспаления подколенного сухожилия и вернулся к тренировкам только 8 июня. В случае невозможности выступлений на чемпионате мира по футболу в Бразилии игрок будет заменен на другого футболиста. Правила ФИФА разрешают сделать это до 15 июня.

Первый матч на этом турнире сборная Португалии провдеет 16 июня против команды Германии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.