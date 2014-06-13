Капитан сборной Хорватии пожаловался на судейство в матче открытия ЧМ

Об этом он заявил после матча, собщает "Советский спорт".

В частности, Срна отметил: "В этом матче произошло убийство. Некрасиво так открывать чемпионат мира. Не говорю, что виновата сборная Бразилии. Дело в судье. Каждый день мы говорим о честной игре. У меня капитанская повязка с надписью fair play. А где эта честная игра? Я не вижу. Этот арбитр не заслуживает судить матчи такого уровня".

По его капитана, сборная Хорватии с бразильцами сыграла очень достойно. "Я горжусь, что моя сборная открыла такой турнир. И горжусь, как мы сыграли с Бразилией", - подчеркнул Срна.

Как сообщал УНИАН, в первом матче ЧМ-2014 сборная Бразилии обыграла Хорватию со счетом 3:1. Второй гол в ворота хорватов бразильцы забили с пенальти. Главный тренер сборной Хорватии после игры заявил, что пенальти судья назначил ошибочно.