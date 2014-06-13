Сборная Бразилии одержала первую победу на домашнем чемпионате мира

В бразильском Сан-Паулу завершился первый матч чемпионата мира по футболу-2014, в котором сборная Бразилии одолела команду Хорватии со счетом 3:1.

Счет в матче открыли хорваты, благодаря автоголу бразильца Марсело, срезавшему мяч в собственные ворота после опаснейшего прострела Ивицы Олича.

Впрочем, еще до конца первого тайма Неймар сравнял счет, а в середине второго тайма - ударом с пенальти - сделал дубль. Итог матчу подвел точный удар Оскара.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Таким образом, у бразильцев после первого матча 3 очка и они стали лидерами группы А.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2014 проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.