ЧМ-2014, Бразилия - Хорватия - 3:1: онлайн-трансляция

В Бразилии стартует юбилейный ХХ-й чемпионат мира по футболу, где в матче-открытии сошлись хозяева первенства сборная Бразилии и команда Хорватии.

Игра пройдет на арене "Коринтианс" в Сан-Паулу.

В этом матче бразильцам противостоит команда, в которой заявлено наибольшее количество игроков украинской Премьер-лиги - четыре. По два футболиста представляют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". При этом, в предварительном списке сборной Хорватии, готовившейся к ЧМ-2014, было шесть фамилий игроков УПЛ. Но, например, Иван Стринич из днепропетровского "Днепра" не попал в состав из-за травмы, полученной накануне мирового первенства. Кроме того, ранее в "Шахтере" играл вратарь хорватов Стипе Плетикоса, ныне выступающий в чемпионате России.

Сборная Хорватии стал одной из 13 европейских команд, прошедших отборочный турнир. Для команды нынешний ЧМ является четвертым по счету, начиная с турнира-1998 во Франции. Именно в дебютном для себя турнире эта сборная добилась своего наивысшего успеха, заняв 3-е место и получив бронзовые медали первенства.

Сборная Бразилии является хозяином и главным фаворитом Чемпионата мира-2014. Пятикратные чемпионы мира последний свой титул завоевали 12 лет назад в 2002 году, на турнире, который проходил в Японии и Южной Корее. В составе команды за 6-й титул Мундиаля будут среди прочих бороться игрок донецкого "Шахтера" Бернанрд, а также бывшие игроки "горняков", ныне выступающие в английском чемпионате Фернандиньо и Виллиан.

Явным фаворитом матча-открытия ЧМ-2014 является сборная Бразилии. Букмекерские конторы принимаю ставки на победу южноамериканцев с коэффициентом 1,3 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются из рассчета 5,6 к 1, а на победу хорватов - 14 к 1.

Игра пройдет на арене "Коринтианс" в Сан-Паулу.

В этом матче бразильцам будет противостоять команда, в которой заявлено наибольшее количество игроков украинской Премьер-лиги - четыре. По два футболиста представляют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". При этом, в предварительном списке сборной Хорватии, готовившейся к ЧМ-2014, было шесть фамилий игроков УПЛ. Но, например, Иван Стринич из днепропетровского "Днепра" не попал в состав из-за травмы, полученной накануне мирового первенства.

Сборная Хорватии стал одной из 13 европейских команд, прошедших отборочный турнир. Для команды нынешний ЧМ является четвертым по счету, начиная с турнира-1998 во Франции. Именно в дебютном для себя турнире эта сборная добилась своего наивысшего успеха, заняв 3-е место и получив бронзовые медали первенства.

Сборная Бразилии является хозяином и главным фаворитом Чемпионата мира-2014. Пятикратные чемпионы мира последний свой титул завоевали 12 лет назад в 2002 году, на турнире, который проходил в Японии и Южной Корее. В составе команды за 6-й титул Мундиаля будут среди прочих бороться игрок донецкого "Шахтера" Бернанрд, а также бывшие игроки "горняков", ныне выступающие в английском чемпионате Фернандиньо и Виллиан.

Явным фаворитом матча-открытия ЧМ-2014 является сборная Бразилии. Букмекерские конторы принимаю ставки на победу южноамериканцев с коэффициентом 1,3 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются из рассчета 5,6 к 1, а на победу хорватов - 14 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

НАЧИНАЕТСЯ!!!!!

Стали известны стартовые составы команд-участниц первого матча.

Бразилия: Жулиу Сезар, Дани Алвеш, Луис, Тиагу Силва, Марселу, Рамирес, Фернандиньо, Оскар, Халк, Фред, Неймар.

Хорватия: Стипе Плетикоса, Дарио Срна, Ведран Чорлука, Деян Ловрен, Шиме Врсалько, Марсело Брозович, Лука Модрич, Иван Ракитич, Иван Перишич, Ивица Олич, Никица Елавич.

Из бывших "наших" на поле выйдут экс-игроки украинских клубов хорват вратарь Плетикоса и бразилец полузащитник Фернадиньо, выступавшие за донецкий "Шахтер". Из нынешних, разумеется, действующий капитан "горняков" и сборной Хорватии защитник Дарио Срна.

Матч начинается символическим жестом - три мальчика запустили в небо белых голубей мира.

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. Чемпионат начали хорваты, которые развели мяч с центра поля. Первый удар в сторону ворот также нанес хорват - Ракитич.

3. Опасный прострел Олича - бразильские защитники начеку.

5. Первый штрафной - сбили бразильца Халка.

6. Комбинация с подачи Силвы завершил ударом головой Луис - вратарь Плетикоса поймал мяч.

7. На экране то появляется, то пропадает плашка со временем. Портатчат организаторы...

8. А вот и первый опаснейший момент. Олич пропил рядом со штангой.

9. Бразильцы перехватили мяч и тут же нарушение на Густаво. Бразильцы разыграли штрафной - угловой.

10. Неймар подавал угловой - хорваты отбились.

11. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ХОРВАТИЯ - 0:1

12. Марсело срезает мяч в свои ворота после опаснейшей подачи с фланга Олича. Супер-неожиданное начало.

13. Бразильцы приходят в себя. Марсело навес с фланга, но не слишком опасный. Плетикоса уверенно забрал мяч. Марсело явно растерян.

14. Задумчив и тренер бразильцев Сколари. Стоит скрестив руки.

15. А вот и супер-момент для бразильцев. Неймар не дотянулся до мяча.

16. Еще один опаснейший момент у бразильцев и неразбериха у хорватских защитников. Угловой.

17. Хорваты вновь легко вынесли мяч после углового.

18. И еще одна атака бразильцев - вновь мяч в руках у Плетикосы.

19. А вот и ответ хорватов - Врсалько подавал мяч с фланга, но завершить атаку было некому.

20. Халк навешивает с угла поля - вновь Плетикоса безупречен, хладнокровно ловит мяч.

21. Давят бразильцы, давят... А хорваты, соответственно, "пожарят" в собственной штрафной.

22. Фред не успел на передечу Марсело. Плетикоса вновь выручает балканцев.

23. ПЛЕТИКОСА!!!!!! Супер-удар Оскара и супер-сэйв вратаря.

24. А тем временем Елавич дошел до лицевой и подал мяч в штрафную площадь бразильцев. Размял вратаря Сезара.

25. А лица бразильских болельщиков становятся все задумчивее...

26. Первая карточка - Неймар. Ударил в челюсть локтем Модрича. Грубая игра.

28. Подача Срны со штрафного - бразильцы отбились.

29. Опаснейшая атака хорватов - Сезар поймал мяч.

30. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! БРАЗИЛИЯ, 1:1

30. Отличный удар Неймара с дальней дистанции, из-за пределов штрафной площади, в самый угол ворот.

31. Классический пример - не забиваешь ты, забивают тебе. Только что момент был у хорватов...

32. Повеселел Сколари. Явно повеселел...

33. Халк прорывался в штрафную, но его заблокировали защитники - угловой.

34. Подача Неймара - и вновь на высоте Плетикоса.

35. Ракитич подавал угловой - бразильцы отбились.

37. Чуть только успокоилась игра и вновь бразильцы летят в атаку. Защитники начеку - аут.

39. Срна грубо нарушил правила против Марсело, но судья был далеко от эпицентра событий. Нет карточки.

41. Бразильцы пробивали опасный штрафной, но хорваты перевели мяч на угловой.

44. Опаснейшая атака была у бразильцев после флангового прохода Марсело, но бокой арбитр определил "вне игры".

45. И еще один опаснейший момент у бразильцев - Халк ударил выше ворот.

45+1. 2 минуты добавил к первому тайму арбитр из Японии.

ПЕРЕРЫВ

Фухххх.... Феерический первый тайм. Действительно, потрясающий. Обе команды подошли к старту чемпионата в отличной физической форме, что предопределило характер игры. Тайм прошел на высочайших скоростях, где обе команды показали отличное качество футбола. При этом, хорваты даже захватили инициативу и долго уверенно ее удерживали. Бразильцы же забили гол в своем фирменном стиле, благодаря высочайшему индивидуальному мастерству игрока. Впереди второй тайм. И, как водится, многое зависит от тренеров. Бразилия - фаворит. И тут вдвойне любопытно, что придумает сеньор Сколари?... Для хорватов, вроде, результат вполне приемлемый. Пока...

Второй тайм начался

46. Теперь с центра поля начали бразильцы.

48. Бразильцы начинают тайм с атаки, но защитники хорватов выбивают мяч после навеса с фланга Халка.

50. И вновь Халк финтил, и вновь хорваты отбились в защите. Но давление на ворота хорватов нарастает.

51. Неймар верхом подавал опаснейший штрафной - защитники вынесли мяч.

53. Олич попытался обострить ситуацию у ворот бразильцев и вроде как сыграл рукой. Спорное решение арбитра.

54. Хорваты атакуют, а браильцы (те, что на трибунах) - свистят...

55. Ее один навес Олича - и вновь защитники бразильцев отбиваются.

56. Перешич пробил по воротам бразильцев с дальней дистанции - выше ворот.

57. Ответ бразильцев вышел слабеньким - Плетикоса легко забирает мяч.

58. Неймар запорол потенциально опаснейший момент бразильской сборной. Ужасный пас, совсем не бразильский.

60. Хорваты перехватили мяч. Правда, затяжная атака ни к чему не привела.

61. Первая замена у хорватов - Брозович вместо Ковачича.

63. Замена у бразильцев - Эрнанес вместо Паулиньо

64. Второй тайм проходит гораздо спокойнее первого - совершенно не те скорости.

65. Желтая карточка Модричу. Опаснейший момент с участием Неймара прервал. Бразильцы едва не воспользовались грубым провалом соперника в обороне.

67. Дани Алвес бьет со штрафного выше ворот.

68. Замена у бразильцев - Бернар вместо Халка.

68. ЕЩЕ ОДИН ИГРОК ШАХТЕРА НА ПОЛЕ!

69. ПЕНАЛЬТИ!!!! В ворота хорватов. Сбили Фреда.

71. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!! Неймар, 2:1. Плетикоса едва не отбил мяч...

72. Хорваты до сих пор уверяют арбитра, что пенальти не было. После драки кулаками не машут....

73. И тут же опасный угловой в исполнении хорватов. Ракитич пробил мимо ворот.

75. Бернар красиво отобрал мяч у одноклубника Срны. Жаль, атака ничем не закончилась.

77. Опаснейший момент у бразильцев - Луис не дотянулся как следует до мяча.

78. Перишич опасно прошел по бровке, но не смог довести до ума момент у ворот бразильцев.

80. А вот и момент у бразильцев - Фред не смог переправить мяч в ворота.

81. Похоже, окончательно перехватили инициативу хозяева поля. Не видать нам сегодня сенсации...

82. Олич пытался обострить ситуацию у ворот соперника - защитники начеку.

84. Хорваты в ярости смотрят на судью - фол в опаснейшем моменте у ворот Бразилии находят арбитры.

86. И еще... Споткнулся Ловрен в самый решающий момент у ворот бразильцев.

87. Хорваты прижали соперника к своим воротам. И кого - БРАЗИЛИЮ!!!!

88. Еще одно предупреждение - Густаво грубо ударил Модрича по ногам.

88. Замена у бразильцев - Рамирес вместо Неймара.

90. Комбинация с участием Модрича и Перешича - мяч уходит в аут.

90+1. Опаснейший удар Перешича - вратарь отбил мяч.

90+2. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛ. ОСКАР, 3:1

90+3. Опять чистое индивидуально мастерство игрока бразильцев. Как же они так умеют.....

Матч окончен! Спасибо за внимание!

Бразилия одержала первую победу на чемпионате!