В Бразилии открылся чемпионат мира по футболу

На стадионе "Коринтианс" в бразильском Сан-Паулу завершилась Церемония открытия юбилейного ХХ-го чемпионата мира по футболу, которая продлилась около получаса.

Церемония проходила в виде театрализованного представления, показавшего фрагменты из жизни и быта обычных бразильцев, а также истории страны. Кроме того, были показаны сценки бразильского эпоса. Под конец церемонии сцену стадиона заполнили дети, каждый из которых играл мячом.

Главным эпизодом стало исполнение официального гимна турнира Дженифер Лопес.

По традиции, в отличие от олимпийских Игр, чемпионаты мира открываются театрализованным представлением без официальных речей, где было бы объявлено о том, что турнир открыт.

Главным же событием станет матч-открытие чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Бразилии и Хорватии. Игра начнется в 23.00 по киевскому времени, УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.