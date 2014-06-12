УНИАН проведет онлайн-трансляцию первого матча чемпионата мира по футболу Бразилия - Хорватия

Игра пройдет на арене "Коринтианс" в Сан-Паулу.

В этом матче бразильцам будет противостоять команда, в которой заявлено наибольшее количество игроков украинской Премьер-лиги - четыре. По два футболиста представляют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". При этом, в предварительном списке сборной Хорватии, готовившейся к ЧМ-2014, было шесть фамилий игроков УПЛ. Но, например, Иван Стринич из днепропетровского "Днепра" не попал в состав из-за травмы, полученной накануне мирового первенства.

Сборная Хорватии стал одной из 13 европейских команд, прошедших отборочный турнир. Для команды нынешний ЧМ является четвертым по счету, начиная с турнира-1998 во Франции. Именно в дебютном для себя турнире эта сборная добилась своего наивысшего успеха, заняв 3-е место и получив бронзовые медали первенства.

Сборная Бразилии является хозяином и главным фаворитом Чемпионата мира-2014. Пятикратные чемпионы мира последний свой титул завоевали 12 лет назад в 2002 году, на турнире, который проходил в Японии и Южной Корее. В составе команды за 6-й титул Мундиаля будут среди прочих бороться игрок донецкого "Шахтера" Бернанрд, а также бывшие игроки "горняков", ныне выступающие в английском чемпионате Фернандиньо и Виллиан.

Явным фаворитом матча-открытия ЧМ-2014 является сборная Бразилии. Букмекерские конторы принимаю ставки на победу южноамериканцев с коэффициентом 1,3 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются из рассчета 5,6 к 1, а на победу хорватов - 14 к 1.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия - Хорватия. Игра начнется в 23.00 по киевскому времени.