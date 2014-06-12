Казахстанский ФК "Актобе" за день подписал контракты с двумя игроками "Черноморца"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Футбольный клуб "Актобе" и бразильский защитник Андерсон Сантана Дос Сантос заключили контракт сроком на 1,5 года. После выполнения всех юридических моментов по заявке Сантана может принять участие уже в ближайшем матче "Актобе" против "Ордабасы" 14-го июня" - говорится в сообщении.

В "Черноморце" бразилец провел 39 матчей и забил 4 гола.

В свою очередь, соглашение с Антоновым заключено на 2,5 года. До перехода в "Актобе" он выступал за "Металлист", "Днепр", "Зарю", "Ильичевец", "Кривбасс", "Черноморец", а также за сборные Украины всех возрастов - U-17 U-19, U-21 и национальную команду.

на вопрос клубной пресс-службы о том, как возник вариант с переходом в "Актобе" игрок ответил: "Он возник еще зимой. Шли переговоры. Сейчас поступило более конкретное предложение, и я согласился".