Украинец Коростылев стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе
13:53, 12 июня 2014Спорт
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На этапе мирового Кубка по пулевой стрельбе в немецком Мюнхене Павел Коростылев занял третью строчку в стрельбе с дистанции 10 метров из пневматического пистолета.
Павел Коростылев (справа) стал призером этапа Кубка мира / noc-ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.
После первого этапа соревнований - квалификации - украинец занимал второе место. Однако, в финале показал третий результат, набрав 178,4 балла.
Победу в этом виде программы праздновал испанец Пабло Каррера (201,3 очка), который опередил на 1,9 очков соперника из Индии Риа Дзиту.
Этап Кубка мира в Германии проходит с 4 по 13 июня.
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