Украинец Коростылев стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе

13:53, 12 июня 2014
Спорт
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На этапе мирового Кубка по пулевой стрельбе в немецком Мюнхене Павел Коростылев занял третью строчку в стрельбе с дистанции 10 метров из пневматического пистолета.

Павло Коростильов (праворуч) став призером етапу Кубку світу / noc-ukr.org

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

После первого этапа соревнований - квалификации - украинец занимал второе место. Однако, в финале показал третий результат, набрав 178,4 балла.

Победу в этом виде программы праздновал испанец Пабло Каррера (201,3 очка), который опередил на 1,9 очков соперника из Индии Риа Дзиту.

Этап Кубка мира в Германии проходит с 4 по 13 июня.

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