Украинец Коростылев стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

После первого этапа соревнований - квалификации - украинец занимал второе место. Однако, в финале показал третий результат, набрав 178,4 балла.

Победу в этом виде программы праздновал испанец Пабло Каррера (201,3 очка), который опередил на 1,9 очков соперника из Индии Риа Дзиту.

Этап Кубка мира в Германии проходит с 4 по 13 июня.