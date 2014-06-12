Владельцы клубов Премьер-лиги выбрали вариант с 16 командами-участниками сезона 2014/15

В чемпионате украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2014/15, скорее всего, будет участвовать 16 команд.

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое решение на общем собрании руковаодителей клубов ПЛ было принято большинством голосов.

Киевский "Арсенал" и симферопольская "Таврия" покинули лигу по спортивному принципу, как команды занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице. Донецкий «Олимпик» поднялся из Первой лиги в УПЛ. "Севастополь" останется в числе участников ПЛ. По словам президента клуба Вадима Новинского, если власти Крыма не разрешать команде проводить домашние матчи на полуострове, она будет искать себе базу и домашний стадион на материковой Украине.

Что касается 16-го участника ПЛ, то на собрании было предожено вступить в лигу черниговской "Десне", которая должна будет в течении недели пройти процедуру лицензирования.

Если хотя бы одна из двух команд - "Севастополь" и "Десна" - не уладят все формальности и не заявятся на новый сезон, ПЛ будет автоматически сокращена до 14 команд.

До 23 июня заявки команд на турнир должны быть окончательно сформированы.