Федерация плавания Украины сформировала команды на чемпионаты Европы и мира

Команды были сформированы по результатам Кубка Украины по плаванию на открытой воде, который завершился в Одессе, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации плавания Украины.

На чемпионате Европы в Берлине будет выступать команда из шести спортсменов - двукратный чемпион Всемирной универсиады и финалист Олимпийских игр Игорь Червинский, чемпион Всемирной универсиады и финалист Олимпийских игр Игорь Снитко, многократные чемпионы Украины Кирилл Швец, Владимир Воронько, Даниил Середа и Ксения Скрипель.

По словам старшего тренера по плаванию на открытой воде Федерации плавания Украины Юрия Вереитинова, в этом году на чемпионат Европы в Берлин Украина везет свой самый большой состав команды. «Обычно, на чемпионате Европы мы выступаем в составе четырех спортсменов, в этот раз Украину будет представлять шестеро пловцов. В нашей команде присутствуют как опытные спортсмены, которые неоднократно выступали на международных соревнованиях, такие как Игорь Червинский и Игорь Снитко, так и молодое поколение пловцов, для которых участие в чемпионате Европы будет первым международным опытом», - отметил тренер.

На чемпионате Европы среди юниоров в Загребе выступят Вадим Гриценко, Анна Шевченко и Марина Кирик. Гриценко и Шевченко также будут соревноваться на чемпионате мира среди юниоров в Эйлате.

«Анна Шевченко стала открытием этого сезона в плавании на открытой воде. Она показала очень хорошие результаты на Кубке Украины в Одессе. Вадим Гриценко - очень перспективный пловец, от него никто и не ждал других результатов. Вообще, на дистанции в 5 километров эти спортсмены практически не уступили взрослым», - сказал Вереитинов.

Чемпионат Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Загребе (Хорватия) будет проходить 16-20 июля. Чемпионат Европы по плаванию на открытой воде в Берлине (Германия) состоится 13-17 августа. Чемпионат мира среди юниоров по плаванию на открытой воде в Эйлате (Израиль) - 28-30 августа.