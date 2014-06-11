Украинка Кальныш установила мировой рекорд на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Об этом сообщается на официальном сайте соревований.

Показать хороший результат в финале украинка не смогла, заняв в итоге лишь 6-е место. У Кальныш итоговый результат в 410,4 балла.

Два первых места заняли итальянки Сабрина Сена и Петра Зубласинг. Тройку призеров замкнула китаянка Чен Донги.

Еще две украинки в финал не пробились. Леся Леськив в квалификации заняла 19-е место, Ольга Голубченко - 26-е.