Украинка Кальныш установила мировой рекорд на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
17:22, 11 июня 2014Спорт
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В Мюнхене проходит этап Кубка мира по стрельбе, где в соревнованиях женщин в упражнении из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м из трех положений украинка Наталия Кальныш выиграла квалификацию с мировым рекордом - 592 балла.
Украинка Калныш установила новый мировой рекорд / rsport.ru
Об этом сообщается на официальном сайте соревований.
Показать хороший результат в финале украинка не смогла, заняв в итоге лишь 6-е место. У Кальныш итоговый результат в 410,4 балла.
Два первых места заняли итальянки Сабрина Сена и Петра Зубласинг. Тройку призеров замкнула китаянка Чен Донги.
Еще две украинки в финал не пробились. Леся Леськив в квалификации заняла 19-е место, Ольга Голубченко - 26-е.
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