ЧМ-2014, Группа Н: команда-сенсация Мундиаля и амбициозная Россия

Вместе с ней в одну четверку попали как всегда амбициозная, но редко оправдывающая ожидания болельщиков, сборная России и середняки, которые ближе к аутcайдерам — команды Южной Кореи и Алжира. В общем, по титулам и званиям группа сложилась весьма блеклая и серая. Ее можно было бы даже назвать самой неинтересной на турнире. Но... Во-первых это чемпионат мира и неинтересных матчей тут быть не может априори, а во-вторых, потенциальная мощь бельгийцев и периодические всплески россиян гарантируют как минимум одну интригу — в борьбе за первое место, которое позволить избежать вероятной встречи с Германией уже в 1/8 финала.

Команды этой группы вступают в чемпионат последними, на шестой день турнира, 17 июня. В этот же день сборные Бразилии и Мексики уже проведут свой матч второго тура.

Бельгия — плюс потенциал, минус опыт

Сборная Бельгии до последнего времени считалась даже не середняком а куда больше аутсайдером мирового футбола. Если в финальный турнир ЧМ команда еще периодически пробивалась (до 2002 года включительно), то на гораздо более солидный по составу и престижный Евро — один раз с 1988 года. И то, в виде исключения. На один из семи турниров (за 24 года) команда просто не могла не попасть, так как была соорганизатором Евро-2000 вместе с Голландией. Кстати, на украинско-польский Евро-2012 команда также не попала, не преодолев квалификацию.

Что касается мировых первенств, то последний период стабильности и относительного благополучия команды припал на 1982-2002 годы, когда “Красные дьяволы” шесть раз подряд участвовали в финальных турнирах. А в 1986-м в Мексике они даже добрались до полуфинала, заняв итоговое 4-е место. Это успех рекордсмена команды по количеству проведенных игр Яна Кулеманса (96) и компании стал самым большим за всю историю. Кстати, тот турнир запомнился и скандальным матчем 1/8 финала Бельгия - СССР (4:3), когда даже хет-трик Игоря Беланова не спас сборную СССР от проигрыша из-за крайне предвзятого судейства шведа Эрика Фредриксона.

Перешли дорогу бельгийцы и “наследнику” советской команды — сборной России — обыграв ее в решающем матче группового турнира ЧМ-2002 со счетом 3:2. Правда, тогда бельгийцы оступились уже в первом раунде плей-офф, 1/8 финала. После этого, команда не выступала на Мундиалях дважды подряд — в 2006-м и 2010-м.

В нынешнем составе сборная Бельгии — самая многообещающая команда в истории. Наряду с поколением Яна Кулеманса и Энцо Шифо, сейчас подобралось отличное сочетание игроков, которым могут позавидовать многие команды даже в элите. Например, у сборной Португалии состав по именам будет далеко не такой громкий. Что примечательно, ведущие игроки сборной выступают за рубежом, при этом в самой Бельгии отсутствует лимит на легионеров.

Одним из самых перспективных вратарей мира считается Тибо Куртуа, который играет в аренде в испанском “Атлетико” (Мадрид). В нынешнем сезоне он с командой дошел до финала Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Испании. Несмотря на свою достаточно юный возраст (22 года) он уже несколько лет считается незаменимым и в клубе, и в национальной сборной. Права на него принадлежат английскому ”Челси”. И когда завершит карьеру нынешний вратарь лондонской команды Петер Чех, Куртуа станет отличной заменой голкиперу. Сменщиком Куртуа в сборной является Симон Миньоле, который, в свою очередь, провел отличный сезон в английском “Ливерпуле”.

Одноклубником Куртуа является Тоби Алдервейрелд, который также в этом сезоне стал чемпионом Испании и финалистом Лиги чемпионов. Также ведущими игроками в своих далеко не самых маленьких клубах являются и другие защитники Томас Вермален (“Арсенал”), Венсан Компани (“Манчестер Сити” - оба, Англия), Даниэль ван Бюйтен (“Бавария”, Германия) и Николас Ломбертс (“Зенит”, Россия).

В полузащите и нападении, кроме Эдена Азара из “Челси” - главной звезды команды, возможно, и нет суперзвезд, но все они молодые, крайне перспективные и на трансферном рынке за ними стоит большая очередь из представителей суперклубов.

В этой ситуации основной проблемой команды является полное отсутствие опыта выступлений на уровне чемпионата мира. Причем, как у игроков, так и у тренера Марка Вильмотса. Но, если команда сумеет раскрыть весь свой потенциал, то имеет очень большие шансы на успешное выступление по итогам турнира.

Состав сборной Бельгии:

вратари — Тибо Куртуа ("Атлетико", Испания), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Самми Боссют ("Зюлте-Варегем");

защитники — Тоби Алдервейрелд ("Атлетико", Испания), Даниэль ван Бюйтен ("Бавария", Германия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия), Томас Вермален ("Арсенал", Англия), Николас Ломбертс ("Зенит", Россия), Лоран Симан ("Стандард"), Энтони Ванден Борре ("Андерлехт");

полузащитники — Эден Азар ("Челси", Англия), Аксель Витсель ("Зенит", Россия), Маруан Феллаини, Аднан Янузай (оба – "Манчестер Юнайтед", Англия), Стивен Дефур ("Порту", Португалия), Мусса Дембеле, Насер Шадли (оба – "Тоттенхэм", Англия), Кевин де Брюйне ("Вольфсбург", Германия), Дивок Ориги ("Лилль", Франция);

нападающие — Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс (оба – "Эвертон", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия).

Прогноз — 1-е место в группе, вылет в 1/8 финала

Россия — третья попытка покорить мир

Начиная с 1994-го года, за 20 лет для сборной России это лишь третий чемпионат мира. Причем, стоит напомнить, что в составе команды на дебютном мировом первенстве в США-94 в большом количестве были представлены украинские игроки, которые не захотели ждать первого официального матча под знаменами отечественной команды в отборе к Евро-96, предпочтя иметь гарантированное место в числе участников мирового первенства.

Впрочем, ни тогда, ни спустя 8 лет в Японии и Южной Корее, команда так и не сумела преодолеть групповой раунд. При этом, если в США одним из ее соперников была команда Бразилии, то в 2002-м — посредственные Бельгия, Япония и явный аутсайдер из Туниса. Тогда россияне смогли обыграть лишь Тунис (2:0), уступив и Японии (0:1) и Бельгии (2:3). С тех пор, как и бельгийцы, россияне пропустили два турнира.

Между тем, в отличие от Бельгии россияне оставались на слуху и сумели добиться успеха на Евро. В 2008-м году россияне сенсационно обыграли в четвертьфинале команду Голландии (3:1, в дополнительное время) и стали бронзовыми призерами чемпионата, так как матч за 3-е место на этом турнире не проводится. Правда, уже спустя полтора года, та же команда сенсационно проиграла в отборочном турнире ЧМ-2010 не попав в финальный турнир. На Евро-2012 россияне без проблем преодолели отборочный турнир. Но, на групповом этапе финала, начав с громкой победы над Чехией сыграли вничью с командой Польши, уступили сборной Греции и также неожиданно не вышли в плей-офф соревнований.

После того турнира сборную России возглавил именитый итальянский специалист Фабио Капелло. Работая с командой Капелло постепенно пришел к мнению что нужно омолаживать состав. И к ЧМ-2014 вместо Константина Зырянова, Андрея Аршавина, Павла Погребняка и пр. пришли Максим Канунников, Павел Могилевец, Андрей Семенов...

Впрочем, некоторых из ветеранов сборная потеряла не по своей воле. Так, за несколько дней до начала первенства травмировался Роман Широков, который чуть ли не в одиночку создавал креатив в центре поля. После этой потери у российской команды может заметно поубавиться разнообразия в атаке. Действия станут прямолинейными и легко предсказуемыми защитниками соперников.

Главным действующим звеном команды является тройка армейских игроков Сергей Игнашевич — Игорь Акинфеев — Василий Березуцкий, вратарь и два крайних защитника. И по своим игровым качествам, и по авторитету среди других игроков, они являются безусловными лидерами команды.

Наконец, нынешний турнир крайне важен и для наставника россиян. Чемпионат мира — едва ли не последний шанс Капелло добиться успеха на уровне сборной. Ранее он заработал себе реноме специалиста высочайшего класса только победами с клубными командами. А вот, например, со сборной Англии на чемпионате мира-2010 тренера ждал сенсационный провал.

Состав сборной России:

вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Сергей Рыжиков ("Рубин");

защитники — Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба – "Динамо"), Андрей Ещенко ("Анжи"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Андрей Семенов ("Терек");

полузащитники — Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов (все – "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба – "Зенит"), Александр Самедов ("Локомотив");

нападающие — Александр Кокорин ("Динамо"), Максим Канунников ("Амкар"), Александр Кержаков ("Зенит").

Прогноз — 2-е место в группе, вылет в 1/8 финала.

Южная Корея — завсегдатай без перспектив

В отличие от команд России и Бельгии, сборная Южной Кореи является завсегдатаем мировых первенств с 1986-го года. Первенство в Бразилии станет восьмым подряд для команды.

Эпоха футбола мирового уровня пришла в эту страну с началом первенства 1986 года в Мексике. До этого же команда стабильно не проходила отборочный турнир, или попросту не участвовала в Мундиалях. Исключением является чемпионат мира-1954 в Швейцарии, где корейцы отметились двумя поражениями в первом раунде с общим счетом 0:16.

Если на первых четырех финальных турнирах — с 1986 по 1998 годы корейцы не проходила дальше группового этапа, то на домашнем чемпионате-2002 наступил их звездный час. Впрочем, не без примеси скандальности.

Успех команды, возглавляемой известным голландским специалистом Гусом Хиддинком, сопровождался абсолютно необъяснимыми судейскими решениями в играх плей-офф - 1/8 финала с Италией и четвертьфинала с Испанией. После того как судейство нормализовалось команда с минимальным счетом уступила в полуфинале Германии, а в матче за 3-е место — скромной сборной Турции. Стоит отметить, что и на групповом этапе — в играх с США, Португалией и Польшей — хозяева ЧМ также получили неоценимую, хоть и менее заметную судейскую помощь.

Сборную Южной Кореи традиционно отличается хорошей физической формой. Команда может “отбегать” на поле не только 90, но и все 180 минут подряд. Вместе с тем, никакой игровой, комбинационной, тактической командной мысли в действиях игроков не присутствует. Команда - явный середняк, который в Бразилии мало на что может рассчитывать.

Состав сборной Южной Кореи:

вратари — Чжон Сон Рён ("Сувон Блюуингз"), Ким Сын Гю ("Ульсан Хёндэ"), Ли Бом Ён ("Пусан Ай Парк");

защитники — Хон Чжон Хо ("Аугсбург", Германия), Хван Сок Хо ("Санфречче Хиросима", Япония), Ким Чхан Су ("Касива Рейсол", Япония), Ким Чжин Су ("Албирекс Ниигата", Япония), Ким Ён Гвон ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Квак Тхэ Хви ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Ли Ён ("Ульсан Хёндэ"), Юн Сок Ён ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия);

полузащитники — Ха Дэ Сун ("Бэйцзин Гоань", Китай), Хан Коок Ён ("Касива Рейсол", Япония), Ким Бо Кюн ("Кардифф Сити", Англия), Ли Чхун Ён ("Болтон", Англия), Пак Джон Ву ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Сон Хын Мин ("Байер", Германия), Чи Дон Вон ("Аугсбург", Германия), Ки Сон Ён ("Сандерленд", Англия);

нападающие — Ким Син Ук ("Ульсан Хёндэ"), Ку Чжа Чхоль ("Майнц", Германия), Ли Гын Хо ("Санджу Санму"), Пак Чху Ён ("Уотфорд", Англия).

Прогноз — 3-е место в группе.

Алжир — аутсайдеры с французскими корнями

Сборная Алжира является одной из явных команд-аутсайдеров нынешнего Мундиаля, наравне с командами Коста-Рики или Гондураса или Австралии. Нынешний турнир станет четвертым для алжирцев после мировых первенств 1982, 1986 и 2010 годов. При этом, ни разу на протяжении всей своей истории алжирцы не доходили до плей-офф ЧМ, ограничиваясь лишь групповым этапом.

На предыдущем чемпионате-2010 команда попала в одну группу с США, Англией и Словенией, уступив словенцам и американцам с одинаковым счетом 0:1 и достаточно неожиданно сыграв вничью с англичанами — 0:0.

Не балует команда успехами и на региональном уровне. Единственный триумф на Кубке африканских наций пришел к алжирцам в уже далеком 1990-м году.

В решающем третьем раунде квалификации к ЧМ-2014 в Африке алжирцы встречались со сборной Бурикина-Фасо. В первом матче в гостях алжирцы уступили со счётом 2:3, а дома в Блиде единственный гол на 49-й минуте забил защитник хозяев Маджид Бугерра. Алжирцы вышли в финальную стадию ЧМ благодаря большему количеству голов, забитых на выезде.

В сборной Алжира есть три футболиста, играющих в чемпионате Италии, а также ряд игроков из французского, испанского, португальского и даже английского национального первенств. Кстати, многие игроки алжирской сборной родились во Франции, в семьях иммигрантов. Но, со временем, приняли решение выступать за национальную команду своей исторической Родины.

Главным же действующим лицом команды является известный боснийский тренер Вахид Халилходжич. Большую часть своей тренерской карьеры Халилходжич, как и его подопечные, провёл во Франции, тренируя в частности такие клубы как «Лилль», «Ренн» и ПСЖ. А с 2008 по 2010 годы он руководил сборной Кот-д’Ивуара. В том числе его контракт с ивуарийцами предполагал, что он будет руководить ими на ЧМ-2010 в ЮАР. Но, после неудачного выступления на Кубке Африки-2010 контракт с ним был расторгнут. С 2011 года Халилходжич руководит национальной командой Алжира.

Состав сборной Алжира:

вратари — Мохамед Земмамуче («УСМ Алжир»), Раис Мболи (ЦСКА, Болгария), Седрик Си Мохамед («Константина»);

защитники — Мехди Мостефа («Аяччо», Франция), Эссаид Белкалем («Уотфорд», Англия), Маджид Буггера («Лехвия», Катар), Лиассине Кадамуро («Майорка», Испания), Рафик Халлиш, («Академика», Португалия), Айсса Манди («Реймс», Франция), Карл Меджани («Валансьен», Франция);

полузащитники — Фаузи Гулам («Наполи», Италия), Джамель Месба («Ливорно», Италия), Ясин Браими («Гранада», Испания), Абдельмумене Джабу («Клуб Африкен», Тунис), Софьян Фегули («Валенсия», Испания), Мехди Ласен («Хетафе», Испания), Рияд Махрез («Лестер», Англия), Сафир Таидер («Интер», Италия), Хассан Йебда («Удинезе», Италия);

нападающие — Набиль Бенталеб («Тоттенхэм», Англия), Набиль Гилас («Порту», Португалия), Ислам Слимани («Спортинг», Португалия), Эль-Арби Судани («Динамо», Хорватия).

Прогноз — 4-е место в группе.

Кирилл Стадниченко