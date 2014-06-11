Срна будет играть на чемпионате мира за Хорватию, Донецк и Украину

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В часности, Срна отметил: "Для меня это радость: сборная нашей маленькой страны, Хорватии, открывает чемпионат мира в Бразилии матчем с хозяевами турнира. На нас будет смотреть вся планета. Будем биться за свою страну, за всех людей, которые поддерживают Хорватию. А я буду играть еще и за Донецк, за Украину. К сожалению, сейчас там такая сложная ситуация… Но я считаю, что многие дончане, болельщики "Шахтера" будут болеть за Хорватию. А мы со своей стороны будем очень стараться".

Также Срна рассказал о том, как будут его поддерживать самые близкие люди - жена и дочка: "В Сан-Паулу прилетела моя жена. Она будет на первой игре. Дальше – нет, потому что очень далеко лететь. А дочка будет поддерживать у телевизора. Она любит только Донбасс Арену! Говорит: "Папа, я только на Донбасс Арену хочу, и все!".

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Сборная Хорватии сыграет в Группе А с командами Бразилии, Мексики и Камеруна.