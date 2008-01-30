Премьер-лига: Арсенал издевается над Ньюкаслом

Вчера состоялись 4 матча 24 тура английской Премьер-лиги. Из-за матчей Кубка Англии поединки были смещены на будние дни. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» второй раз за неделю: в субботу канониры разбили «сорок» в 1/16 Кубка Англии, а во вторник с тем же счетом 3:0 - в Премьер-лиге.

Подопечные Венгера вышли в лидеры чемпионата, обогнав на три очка действующего чемпиона «Манчестер Юнайтед» (сегодня играет с «Портсмутом»).

Английская Премьер-лига. 24 тур

Арсенал - Ньюкасл 3:0

Голы: Адебайор 40, Фламини 72, Фабрегас 79

Сандерленд - Бирмингем 2:0

Голы: Мерфи 15, Прика 65

Мидлсбро - Уиган 1:0

Гол: Алядьер 19

Болтон - Фулхэм 0:0