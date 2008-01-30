Премьер-лига: Арсенал издевается над Ньюкаслом
08:17, 30 января 2008Спорт
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24 тур в разгаре
Вчера состоялись 4 матча 24 тура английской Премьер-лиги. Из-за матчей Кубка Англии поединки были смещены на будние дни. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» второй раз за неделю: в субботу канониры разбили «сорок» в 1/16 Кубка Англии, а во вторник с тем же счетом 3:0 - в Премьер-лиге.
Подопечные Венгера вышли в лидеры чемпионата, обогнав на три очка действующего чемпиона «Манчестер Юнайтед» (сегодня играет с «Портсмутом»).
Английская Премьер-лига. 24 тур
Арсенал - Ньюкасл 3:0
Голы: Адебайор 40, Фламини 72, Фабрегас 79
Сандерленд - Бирмингем 2:0
Голы: Мерфи 15, Прика 65
Мидлсбро - Уиган 1:0
Гол: Алядьер 19
Болтон - Фулхэм 0:0
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