Женская сборная Украины по баскетболу во второй раз победила команду Финляндии

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Второй очный поединок сборная Финляндии начала намного сильнее, и даже в середине второй четверти после рывка финок 7:0 хозяева площадки повели со счетом 30:22. Однако украинки немного наладили игру и на большой перерыв ушли с минимальным отставанием - 37:35. Хозяйки площадки держались в лидерах еще и большую часть третьей десятиминутки, однако активная игра Алины Ягуповой позволила нашей команде захватить лидерство перед последним перерывом - 48:55. В конце матча финки не могли поразить корзину украинской команды в течение 10 минут игрового времени, проиграв этот отрезок игры 0:18 (из них 10 очков подряд на счету Олеси Малашенко).

Ягупова стала самым результативным игроком во втором матче подряд.

Главный тренер женской сборной Украины Вадим Чечуро после игры отметил: «У нас была очень тяжелая игра сегодня. Мы не были сбалансированы в первых трех четвертях матча. Вместе с тем, у нас была хорошая защита в обеих играх и этим обусловлено большое количество потерь сборной Финляндии».

В свою очередь, игрок команды Евгения Спитковская считает: «Мы одержали победу, потому что начали делать то, что просит наш тренер, - командная игра и оборона. Благодаря этим двум вещам мы смогли добиться побед».

Как сообщал УНИАН, в первой игре Украина - Финляндия наши спортсменки одержали более убедительную победу со счетом 83:49.