ЧМ-2014, Группа G: потенциальный призер и «вечный» фаворит

Главной интригой этой группы станет борьба за первое-второе место между командами Германии и Португалии. Хотя, для самих этих национальных сборных куда важней другой вопрос — насколько далеко они продвинутся по сетке плей-офф. В свою очередь, команда Ганы пережила свой звездный час еще четыре года назад, на турнире в ЮАР, а ходящая уже несколько лет в числе перспективных команда США, похоже, еще не достигла своего пика.

Германия — 24 года ожидания

Трехкратный чемпион мира по футболу сборная Германии в последний раз с триумфом закончила мировое первенство в уже далеком 1990-м году. На полях Италии “бундестим” в 7 матчах не потерпел ни единого поражения, дважды сыграв вничью (в плей-офф с англичанами команда добилась успеха лишь в серии послематчевых пенальти). А в финале была обыграна сборная Аргентины — благодаря не самому очевидному пенальти, который реализовал Андреас Бреме.

До этого чемпионами мира немцы становились в 1954-м и 1974-м годах. Также трижды они побеждали и на континентальных форумах — в 1972-м, 1980-м и 1996-м годах. И ни одного титула в ХХІ-м веке...

При этом команда постоянно находится в элите и очень близко подбирается к титулам. Серебро ЧМ-2002 и бронза турниров 2006-го и 2010-го годов, серебро Евро-2008, бронза Евро-2012... Последние медали напрямую связаны с тем, что у немцев очень яркое и талантливое поколение игроков. Но, к сожалению, команда находится в тени Испании, которая начиная с 2008-го года выиграла уже три крупных турнира подряд. Кроме того, немцы постепенно утрачивают ранее только им присущие качества.

Сборная Германии всегда славилась двумя компонентами — дух и порядок. Старая футбольная пословица гласила - играют 22 футболиста, а побеждают немцы. Впрочем, исттинно арийских дух постепенно выветривается из команды, в которой с каждым годом растет численность турецкой, польской и пр. диаспор. Теперь такого порядка и дисциплины нет и в помине. В предверии ЧМ-2014 к проблемам ментальности добавились и травмы игроков - турнир пропускют ряд крайне важных для немцев исполнителей. Вместе с тем, длина скамейки и уровень исполнительского мастерства игроков запаса “Бундестим” нивелируют эту проблему. В любом состоянии немцы всегда остаются немцами.

Отдельно стоит сказать и о главном тренере команды. В 2006-м году вместо Юргена Клинсмана команду возглавил Йоахим Лев. При этом, еще во времена Клинсмана его помощник выполнял огромнейший объем работы, едва ли не подменяя номинально главного тренера. Лев полностью отвечал за тактику и стратегию игры, на нем замыкалась командная мысль. Посему, став главным тренером он практически ничего не поменял в команде, которую собственно и создал при Клинсманне. Главный козырь Лева - ставка на атакующих полузащитников, что подразумевает минимальное количество чистых форвардов в составе. Вот и на сей раз в команде один чистый форвард, представляющий итальянский “Лацио” из Рима Мирослав Клозе.

Любопытно, что в 2014-м они впервые встретятся между собой. Уехавший жить в США Клинсманн впоследствии возглавил тамошнюю национальную сборную. На ЧМ-2014 команды Германии и США сошлись в одной группе.

Состав сборной Германии:

вратари — Мануэль Нойер ("Бавария"), Роман Вайденфеллер ("Боруссия" Д), Рон-Роберт Цилер ("Ганновер");

защитники — Жером Боатенг, Филипп Лам (оба - "Бавария"), Эрик Дурм, Кевин Гросскройц, Матс Хуммельс (все - "Боруссия" Д), Бенедикт Хеведес ("Шальке"), Пер Мертезакер ("Арсенал", Англия);

полузащитники — Юлиан Дракслер ("Шальке"), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Томас Мюллер, Марио Гетце, Тони Кроос, Бастиан Швайнштайгер (все - "Бавария"), Сами Хедира ("Реал", Испания), Кристоф Крамер ("Боруссия" М), Месут Озил, Лукас Подольски (оба - "Арсенал", Англия), Марко Ройс ("Боруссия" Д), Андре Шюррле ("Челси", Англия);

нападающий — Мирослав Клозе ("Лацио", Италия).

Прогноз — 1-е место в группе, 3-е место по итогам ЧМ.

Португалия — главный неудачник мирового футбола

Сборная Португалии является единственной общепризнанной командой топ-уровня, которая никогда в своей истории не владела титулом чемпиона мира или Европы. Почти до конца ХХ-го столетия “конкуренцию” португальцам в этом далеко не само почетном списке могла составить сборная Франции. Да и то, только по части титулов мирового первенства. Евро французы выигрывали. Но, в 1998-м году и эта команда разрушила проклятие, выиграв домашний чемпионат мира.

Во времена легендарного Эйсебио наивысшим успехом сборной Португалии стала бронзовая награда мирового первенства-1966. Во времена другого не менее великого португальца Криштиана Роналду — серебро домашнего Евро-2004 и бронза украино-польского Евро-2012. Плюс, еще две бронзы — во Франции-1984 и Евро-2000, который совместно проводили Бельгия и Голландия.

Как и у французов, наибольшие шансы выиграть первый титул в истории у португальцев был на домашнем Евро-2004. Команда не столько ярко, сколько рационально провела этот турнир, дойдя до финала, где ее оппонентом оказалась команда-сенсация — сборная Греции. Финал получился для обоих коллективов крайне нервозным, а игра была закрытой, с акцентом исключительно на оборону. В итоге, единственным шансом в этом матче воспользовалась сборная Греции, которая по своим именам и футбольной истории вообще куда меньше заслуживала первый в карьере титул, нежели португальцы. Близка была к успеху команда Португалии и на Евро в 2012-м году. Она оказалась единственной, кто мог реально остановить на пути к победе сборную Испании. Но, в полуфинальной послематчевой серии пенальти на донецкой “Донбасс-Арене” удачливее оказались действующие чемпионы мира, продлившие “португальское проклятие”, как минимум на 2 года.

Впрочем, шансы на успех команды и первый титул в истории именно в этом году весьма призрачны. Она как всегда очень хороша по составу, но, точно также, как всегда со своими проблемами. Основная из них, как и в прошлые годы, отсутствие забивных форвардов. Плюс, зависимость от одного-единственного игрока. Как показали матчи отборочного турнира ЧМ-2014 Россия — Португалия, Роналду является тем футболистом, которого можно легко выключить из игры. Плотная опека лидера португальцев помогла россиянам выиграть домашний матч в Москве — 1:0, благодаря чему команда заняла первое место в группе и напрямую попала на Мундиаль. Португальцам же пришлось добывать путевку на ЧМ через стыковые игры плей-офф.

Других же вариантов атакующих действий у португальцев, похоже, не существует вовсе. Вся атакующая мощь замыкается на Роналду и команде катастрофически не хватает вариативности. Возможно, в этом и вина тренера Паулу Бенту, который не может преодолеть зависимость своих подопечных от Роналду. Кстати, среди них на нынешнем ЧМ будет и представитель украинской Премьер-лиги — игрок киевского “Динамо” Мигель Велозу.

В любом случае, ждать успеха от команды на ЧМ в Бразилии не приходится. Хотя, выход в плей-офф для португальцев является задачей-минимум.

Состав сборной Португалии:

вратари — Бету («Севилья»), Эдуарду («Брага»), Руй Патрисиу («Спортинг»);

защитники — Андре Алмейда («Бенфика»), Бруну Алвеш («Фенербахче»), Фабиу Коэнтрау («Реал»), Жоау Перейра («Валенсия»), Луиш Нету («Зенит»), Пепе («Реал»), Рикарду Кошта («Валенсия»);

полузащитники — Жоау Моутинью («Монако»), Мигел Велозу («Динамо» Киев), Раул Мейрелеш («Фенербахче»), Рубен Аморим («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»), Рафа Силва («Брага»);

нападающие — Криштиану Роналду («Реал»), Эдер («Брага»), Элдер Поштига («Лацио»), Угу Алмейда («Бешикташ»), Нани («Манчестер Юнайтед»), Силвештре Варела («Порту»), Виейринья («Вольфсбург»).

Прогноз — 2-е место в группе, вылет в ¼ финала.

Гана — чудеса не повторяются

Сборная Ганы является своеобразной визитной карточкой африканского футбола на мировой арене. Команда является единственный представителем Черного континента, кто сумел пробиться в финальную часть ЧМ-2006 и ЧМ-2010. Сыграет сборная Ганы и на мровом первенстве в Бразилии, в третий раз подряд попав в число сильнейших команд планеты.

Между тем, до 2006 года ганцы вообще никогда не участвовали в мировых первенствах, хотя периодически блистали на региональном уровне. Команда четырежды побеждала в Кубке африканских наций — в 1963-м, 1965-м, 1978-м и 1982-м году. Впрочем, последний раз такого успеха команда добилась более 30 лет назад.

Вместе с тем, именно сборная Ганы стала командой-сенсацией ЧМ-2010. В ЮАР “Черные звезды” добрались до 1/4 финала и, более того, чуть не попали в полуфинал. На последней минуте дополнительного времени игры четвертьфинала с командой Уругвая ганцы заработали пенальти, но Асамоа Гьян не реализовал 11-метровый удар попав в перекладину. А в последовавшей серии пенальти хладнокровнее уже были южноамериканцы — 4:2.

Дошла команда до плей-офф и в Германии-2006, но тогда команда крупно проиграла уже на первой стадии, в 1/8 финала, уступив Бразилии со счетом 0:3.

Кстати, на обоих чемпионатах мира ганцы встречались со сборной США и оба раза выиграли с одинаковым счетом 2:1. Встретятся они в группе и на ЧМ-2014.

Сейчас потенциал команды гораздо ниже и с очень большим трудом верится, что Гана сможет повторить свой успех 4-летней давности и даже вообще выйти в плей-офф. Состав подобрался довольно ровный и добротный, но без звезд. А в соперничестве с командами Г\ермании и Португалии рассчитывать на успех ганцам не приходится. Разве что, повторить традицию — раз в четыре года побеждать американцев.

Состав сборной Ганы:

вратари — Адам Куараси (Стремсгодсет, Норвегия), Фатау Дауда (Орландо Пайретс, ЮАР), Стивен Адамс (Адуана Старз); защитники — Самуэль Инкум (Платаниас, Греция), Даниэль Опаре (Стандард, Бельгия), Харрисон Аффул (Эсперансе, Тунис), Джон Бойе (Ренн, Франция), Джонатан Менса (Эвианс, Франция), Рашид Сумайла (Мамелоди Сандаунс, ЮАР);

полузащитники — Майкл Эссьен (Милан, Италия), Мохаммед Рабиу (Кубань, Россия), Эммануэль Баду (Удинезе, Италия), Квадво Асамоа (Ювентус, Италия), Салли Мунтари (Милан, Италия), Альбер Адома (Миддлсбро, Англия), Вакасо Мубарак (Рубин, Россия), Кристиан Атсу (Витесс, Голландия), Андре Айю (Марсель, Франция), Африйе Аква (Парма, Италия);

нападающие — Кевин-Принс Боатенг (Шальке, Германия), Асамоа Гьян (Аль-Айн, ОАЭ), Абдул Уорис (Валенсьенн, Франция), Джордан Айю (Сошо, Франция).

Прогноз — 3-е место в группе.

США — середняки без особых притязаний

Сборная США является одним из общепризнанных середняков мирового футбола, вместе с тем, становившаяся... призером этого турнира. Пиком американской команды стал самый первый ЧМ. В 1930-м году в Уругвае команда дошла до полуфинала, завоевав бронзовые медали. Впрочем, как мы знаем из истории, тот чемпионат, проводившийся в Южной Америке в отсутствие многих европейских команд-звезд, вряд ли можно назвать полноценным турниром лучших команд мира...

В дальнейшем американцы никогда не давали повода заговорить о себе в восхитительных тонах. Долгое время команда вообще не могла пробиться в финальную часть мирового первенства, оставаясь второсортной по меркам мирового футбола. Но, бум связанный с подготовкой к домашнему ЧМ-1994, дал о себе знать. Начиная с 1990-го года “звездно-полосатые” - завсегдатаи мировых первенств. И даже иногда выходят в плей-офф турнира.

Так, на домашнем первенстве-1994 американцы дошли до 1/8 финала, а спустя 8 лет, в 2002-м и вовсе до четвертьфинала. Наконец, в ЮАР-2010 команда вновь остановилась на стадии 1/8 финала, уступив своим нынешним соперникам по мировому первенству из сборной Ганы.

Таким образом, прослеживается четкая тенденция, когда за последние 24 года американцы постоянно попадают в число участников турнира и через раз выходят в плей-офф. Судя по цифрам сухой статистики в этом году ждать выхода во второй раунд от команды США не стоит.

Впрочем, отвлекаясь от статистики, и так можно отметить, что в компании с соперниками из Германии и Португалии шансов на 1/8 финала у американцев не многовато. Можно было бы попытаться побороться локально — отомстить ганцам за два подряд поражения на предыдущих турнирах. Но и это вряд ли у команды получится. Нынешняя сборная США не внушает оптимизма специалистам и аналитикам букмекерских контор.

Главная причина, по мнению многих, кроится в фигуре главного тренера. Юрген Клинсман, безусловно великий немецкий футболист, так и не стал столь же великим тренером. И если в сборной Германии, как мы уже отмечали, его роль на 90 процентов выполнял помощник Йоахим Лев, с которым они встретятся на нынешнем ЧМ, то сейчас наставник предоставлен сам себе. В Америке у него таких классных помощников не нашлось. И справляется со своей ролью Клинсман весьма посредственно.

Основная претензия к тренеру — подбор игроков в команду на мировое первенство. Так, он не взял в сборную лучшего бомбардира в истории команды Лэндона Донована (57 голов). Да, сейчас игрок выступает не в элитной немецкой или английской лигах, где он провел немало времени, а в посредственной американской MLS. Но и раньше он также немало игрового времени проводил в домашней лиге, и предшественников Клинсмана это не смущало. В любом случае, отвечать за результат придется тренеру. Для Клинсмана, который возглавил сборную США в 2011-м году, это будет первый ЧМ с этой командой.

Состав сборной США:

вратари — Брэд Гузан ("Астон Вилла", Англия), Тим Ховард ("Эвертон", Англия), Ник Римандо ("Солт-Лейк-Сити");

защитники — Дамаркус Бизли ("Пуэбла", Мексика), Мэтт Беслер ("Канзас Сити"), Джон Брукс ("Герта", Германия), Джефф Кэмерон ("Сток Сити", Англия), Тимоти Чендлер ("Нюрнберг", Германия), Омар Гонсалес ("Лос-Анджелес"), Фабиан Джонсон ("Хоффенхайм", Германия), Деандре Йедлин ("Сиэтл");

полузащитники — Кайл Бекерман ("Солт-Лейк-Сити"), Алехандро Бедойя ("Нант", Франция), Майкл Брэдли ("Торонто"), Брэд Дэвис ("Хьюстон"), Микс Дискерад ("Русенборг", Норвегия), Юлиан Грин ("Бавария", Германия), Джермейн Джонс ("Бешикташ", Турция), Грэм Зуси ("Канзас");

нападющие — Джози Алтидор ("Сандерленд", Англия), Клинт Демпси ("Сиэтл"), Арон Йоханссон (АЗ, Нидерланды) и Крис Вондоловски ("Сан-Хосе").

Прогноз — последнее место в группе.

Кирилл Стадниченко