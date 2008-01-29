Ющенко поручил готовиться к 100-летию украинского хоккея с шайбой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О некоторых вопросах подготовки к празднованию 100-летия украинского хоккея с шайбой”. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Указ подписан “с целью развития олимпийского движения и популяризации хоккея в Украине как одного из самых зрелищных видов спорта, доведения до надлежащего уровня соревнований национального чемпионата и участия украинской сборной команды по хоккею с шайбой и хоккейных клубов в мировых и европейских соревнованиях наивысшего уровня, по случаю празднования в 2008 году 100-летия Международной федерации хоккея и подготовки к празднованию в 2010 году 100-летия украинского хоккея с шайбой”.

В частности, Президент поручил Кабинету Министров Украины образовать до 1 марта 2008 года Организационный комитет по подготовке к празднованию 100-летия украинского хоккея с шайбой и утвердить его персональный состав; разработать при участии Федерации хоккея Украины и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий из подготовки к празднованию 100-летия украинского хоккея с шайбой; решить в установленном порядке вопрос относительно финансирования расходов, связанных с подготовкой к празднованию 100-летия украинского хоккея с шайбой; ежегодно, начиная с 2009 года, информировать до 1 марта о ходе выполнения Государственной целевой социальной программы «Хоккей Украины».

Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорта поручено на протяжении 2008-2009 годов принять меры относительно реконструкции холодильного оборудования Киевского дворца спорта (г. Киев) и обновления материально-технической базы для подготовки олимпийских сборных команд Украины по ледовым видам спорта Государственного олимпийского учебно-спортивного центра (г. Киев).

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации должны провести мероприятий по реализации Государственной целевой социальной программы «Хоккей Украины» и предусматривать при формировании проектов соответствующих бюджетов финансирование предусмотренных ею мероприятий.

Днепропетровской областной государственной администрации поручено принять на протяжении 2008-2009 годов меры относительно реконструкции ледовой арены комплекса спортивных сооружений «Метеор» в Днепропетровске.

Одесской областной государственной администрации - обеспечить в установленном порядке осуществление на протяжении 2008-2009 годов капитального ремонта спортивного комплекса специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках «Льдинка» (г. Одесса).

Этим Указом Харьковскому городскому совету рекомендовано предусмотреть финансирование для создания в 2008 году современной учебно-тренировочной базы для хоккея с шайбой в коммунальном заведении «Городская специализирована детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (г. Харьков).

Органам местного самоуправления Президент также рекомендует предусматривать в соответствующих программах развития физической культуры и спорта мероприятия по развитию хоккея с шайбой и обеспечивать их должное финансирования.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия украинского хоккея с шайбой, идет речь в Указе Президента Украины от 29 января 2008 года.