Украинская пловчиха Зевина победила на международных соревнованиях в Монако

Она завоевала золотую медаль на 200 м на спине, проплыв эту дистанцию за 2 минуты 10.79 секунды, сообщает Федерация плавания Украины.

Спортсменка также завоевала бронзу на 100 м на спине. Ее результат - 1:00.50.

Главный тренер сборной команды Украины по плаванию и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов так прокомментировал выступление спортсменки: «Маре Нострум» для Зевиной - подготовительный этап к главным соревнованиям этого плавательного сезона - чемпионату Европы в Берлине. Для Дарьи очень важно посоревноваться в Монако со своими европейскими соперниками».

«Маре Нострум» - серия международных турниров по плаванию, который проводится уже 15-й год подряд. Второй этап соревнований стартует 11 июня во Франции.