Количество участников баскетбольного еврокубка сократится в полтора раза

Об этом сообщает Basket.com.ua

В рамках регулярного чемпионата будут образованы 6 групп по 6 команд. Каждый участник проведет со своими соперниками по группе 10 матчей – 5 дома и столько же в гостях. Команды также будут распределены по двум конференциям в соответствии с территориальным признаком, чтобы сэкономить время и средства на передвижение.

По 4 лучшие команды из каждой группы (24 коллектива) продолжат борьбу во втором групповом этапе, где к ним присоединятся еще 8 клубов Евролиги, не сумевших пробиться в Топ-16 сильнейшего турнира Старого Света - Last32. На этом этапе команды будут разделены на 8 групп по 4 участника в каждой и вновь сыграют по круговой системе. Соперники проведут по 6 матчей, а в плей-офф выйдут по два лучших представителя от каждый группы.

Матчи плей-офф – 1/8, 1/4, 1/2 и финал пройдут по схеме: матч дома и на выезде.

Список участников Еврокубка сезона 2014/15 будет опубликован позднее.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2013/14 в Кубке Европы участвовали три украинские команды. Наивысшего успеха добился киевский "Будівельник", который дошел до 1/4 финала второго по значимости континентального турнира.