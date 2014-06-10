Украинский пятиборец Тимощенко завоевал «серебро» финала Кубка мира
13:05, 10 июня 2014Спорт
0
Украинец Павел Тимощенко завоевал серебряную награду на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который состоялся в американском городе Сарасота.
Павел Тимощенко завоевал серебро Кубка мира / sportonline.ua
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В индивидуальных соревнованиях украинец показал результат 1450 очков. Победу в этом виде программы одержал россиянин Александр Лесун (1461), третьим стал его соотечественник Илья Фролов (1441).
В аналогичных женских соревнованиях Ирина Хохлова заняла 7-е место, а Виктория Терещук - 31-е. Победу одержала Октавия Новацка из Польши.
В смешанной эстафете украинцы заняли 6-е место. Победу одержала сборная России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter