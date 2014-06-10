Украинский пятиборец Тимощенко завоевал «серебро» финала Кубка мира

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В индивидуальных соревнованиях украинец показал результат 1450 очков. Победу в этом виде программы одержал россиянин Александр Лесун (1461), третьим стал его соотечественник Илья Фролов (1441).

В аналогичных женских соревнованиях Ирина Хохлова заняла 7-е место, а Виктория Терещук - 31-е. Победу одержала Октавия Новацка из Польши.

В смешанной эстафете украинцы заняли 6-е место. Победу одержала сборная России.