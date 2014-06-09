Филиппо Индзаги назначен главным тренером футбольного клуба «Милан»
19:49, 09 июня 2014Спорт
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Руководство итальянского футбольного клуба «Милан» официально объявило о назначении на должность главного тренера команды Филиппо Индзаги.
Филлипо Индзаги стал главным тренером "Милана" / http://www.italianfootballdaily.com
Как сообщается на сайте клуба, перед этим назначением руководство приняло решение о прекращении сотрудничества с Кларенсом Зеедорфом, который возглавил команду 16 января.
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Отмечается, что контракт с Филиппо Индзаги рассчитан до 30 июня 2016 года. Другие детали контракта пока не уточняются.
Напомним, до этого назначения бывший нападающий работал в структуре клуба - главным тренером Примаверы.
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