Филиппо Индзаги назначен главным тренером футбольного клуба «Милан»

Как сообщается на сайте клуба, перед этим назначением руководство приняло решение о прекращении сотрудничества с Кларенсом Зеедорфом, который возглавил команду 16 января.

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Отмечается, что контракт с Филиппо Индзаги рассчитан до 30 июня 2016 года. Другие детали контракта пока не уточняются.

Напомним, до этого назначения бывший нападающий работал в структуре клуба - главным тренером Примаверы.