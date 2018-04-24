ЧМ-2014, Группа F: второй фаворит и претенденты на плей-офф

Так получается, что если в Европе, Африке или Северной Америке все команды-лидеры мирового футбола оказываются в абсолютно равной ситуации, то в Южной Америке преимущество всегда имеют аргентинцы и бразильцы. Ведущие игроки этих двух мировых футбольных супер-держав выступают за европейские клубы и на матчи ЧМ, проходящие в Европе им акклиматизироваться не нужно. В то же время, у себя дома им акклиматизироваться не нужно в принципе. А вот для команд Старого света любой приезд в Южную Америку – очень большое испытание для организма каждого игрока в отдельности.

К тому же, аргентинцам выпал весьма благосклонный жребий. В группе F команда будет явным фаворитом. Да, команды Боснии и Герцеговины и Нигерии имеют свои несомненные плюсы. Одна из них прошла сложнейшую европейскую квалификацию, а вторая много лет считается одной из сильнейших в Африке, но создать слишком сложные препятствия аргентинцам им все же будет не под силу. Явным аутсайдером группы является сборная Ирана.

Аргентина – третья попытка Месси

Одна из ведущих команд мирового футбола – сборная Аргентины – остается без титулов и даже просто медалей Мундиаля с 1990 года. С тех пор, как завершил карьеру Диего Армандо Марадона. Футбольные боги карают его команду за.. «руку Бога», которой был забит решающий гол мача ¼ финала чемпионата мира-1986, когда аргентинцы, в итоге, стали чемпионами мира.

Между тем, впервые на подиум мировых первенств аргентинцы забрались в далеком 1930-м году, успешно выступив на самом первом Мундиале в Уругвае, где проиграли лишь в финальном матче – хозяевам турнира, завоевав серебряные медали. Следующего успеха одной из ведущих команд Южной Америки пришлось ждать… 48 лет. Зато КАКОГО! В 1978-м году, на домашнем чемпионате мира аргентинцы не оставили шансов никому, в финальном матче обыграв сборную Голландии. Причем, основное время завершилось вничью – 1:1, а все решили голы Марио Кемпеса и Даниэля Бертони в дополнительные 30 минут, 3:1. Кстати, в составе голландцев в том турнире не участвовал легендарный Йохан Кройфф, который (уже тогда!) не смог согласовать условия своего личного контракта с руководством футбольной федерации страны.

«Золотым временем» сборной Аргентины стала эпоха Диего Марадоны. Если в первом Мундиале с его участием (Испания-82) аргентинцы выбыли из борьбы уже после второго группового этапа, проиграв Италии (1:2) и Бразилии (1:3), то на Чемпионате мира-1986 в Мексике последовал настоящий триумф команды и та самая «рука Бога». В матче ¼ финала Аргентина встречалась со своим самым принципиальным соперником – англичанами. Еще свежи были в памяти события войны за Фолклендские острова, произошедшие за 4 года до мексиканского Мундиаля. Первый гол в этом матче бал забит на 51-й минуте с грубейшим нарушением правил. Марадона рукой переправил мяч в ворота. Но, арбитр встречи нарушения правил не заметил, а сам Марадона после игры лишь констатировал: «Я не коснулся мяча, это была рука Бога». В итоге, матч завершился со счетом 2:1 в пользу южноамериканцев. В полуфинале аргентинцы без особых проблем разобрались с командой Бельгии – 2:0, а финал с Германией выдался супертриллером суперкоманд, которые забили на двоих пять голов – 3:2.

Полностью повторить свой успех спустя четыре года Марадоне и Ко так и не удалось. В финале немцы взяли реванш со счетом 1:0 реализовав далеко не бесспорный пенальти. С тех пор, сборная Аргентины до сего дня не может похвастать ни одним успехом на ЧМ.

Команда также является 14-кратным обладателем Кубка Америки, но, последний титул и здесь она завоевала достаточно давно – в 1993-м году.

Безусловной звездой команды последних лет и главной надеждой аргентинского футбола является Лионель Месси. Незадолго до старта чемпионата мира он, кстати, признался, что «променял бы многие свои титулы на возможность стать чемпионом мира». Что говорит о большой мотивации игрока накануне ЧМ-2014. Несмотря на свой не самый зрелый возраст (26 лет) он проводит в составе аргентинцев уже третий чемпионат мира. Но, в Германии-2006 он еще был слишком молод, а в ЮАР-2010 так и не нашел взаимопонимания с партнерами и не сумел забить ни одного гола. Специалисты это объясняют сильным «командным духом» его клубной команды «Барселоны» с одной стороны, и отсутствием лидерских качеств у самого игрока - с другой. В итоге, пока на счету Месси бесчисленное количество всевозможных наград в составе клубной команды и одна золотая медали олимпийского чемпиона Игр-2008 – в сборной.

Аргентинцам остается уповать на нереализованные амбиции игрока в национальной сборной и то, что он, наконец-то найдет общий язык с партнерами по главной команде страны. И тогда у сборной все-таки получится, впервые за много лет, побороться за титул сильнейшей в мире.

Состав сборной Аргентины:

вратари – Серхио Ромеро ("Сампдория", Италия), Мариано Андухар ("Катания", Италия), Агустин Орион ("Бока Хуниорс");

защитники – Пабло Сабалета, Мартин Демикелис (оба - "Манчестер Сити", Англия), Федерико Фернандес ("Наполи", Италия), Эсекьель Гарай ("Бенфика", Португалия), Маркос Рохо ("Спортинг", Португалия), Уго Кампаньяро ("Интер", Италия), Хосе Мария Басанта ("Монтеррей", Мексика);

полузащитники – Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Фернандо Гаго ("Бока Хуниорс"), Лукас Билья ("Лацио", Италия), Макси Родригес ("Ньюэллс Олд Бойз"), Рикардо Альварес ("Интер", Италия), Аугусто Фернандес ("Сельта", Испания), Анхель Ди Мария ("Реал" Мадрид, Испания), Энцо Перес ("Бенфика", Португалия);

нападающие – Лионель Месси ("Барселона", Испания), Гонсало Игуаин ("Наполи", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Родриго Паласио ("Интер", Италия), Эсекьель Лавесси ("Пари Сен-Жермен", Франция).

Прогноз: - 1-е место в группе, выход в финал ЧМ

Босния и Герцеговина – первый раз в элите

Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории попала на крупный международный турнир, до этого ни разу не становившись даже участником Евро. Команда сразу квалифицировалась на чемпионат мира.

Любопытно, что на двух предыдущих крупных турнирах – ЧМ-2010 и Евро-2012 сборная этой маленькой балканской страны попадала в плей-офф европейского отборочного турнира, но оба раза проигрывала в решающей стадии команде Португалии. В решающих матчах к Евро-2012 она даже установила собственный антирекорд, в гостевом матче с португальцами потерпев самое крупное поражение в собственной истории – 2:6.

В историческом для себя отборочном турнире к ЧМ-2014 боснийцы заняли первое место в группе и напрямую вышли в финал, минуя игры плей-офф. Осенью 2012 года команда добилась разгромной победы над Лихтенштейном со счётом 8:1, что является крупнейшей победой в истории сборной, а также побед над Латвией 4:1 и Литвой 3:0 и нулевой ничьей с Грецией. В 2013-м году боснийцы сумели обыграть греков со счётом 3:1 за счёт дубля Эдина Джеко, который стал лучшим игроком матча. Также команда разгромила латышей со счётом 5:0. 15 октября 2013, обыграв Литву со счётом 1:0 в завершающем туре европейского отбора, боснийцы с первого места в своей группе вышли в финальную часть ЧМ.

Говоря о нынешней команде нельзя не отметить о разрыве между «звездами» - Эдином Джеко из «Манчестер Сити» и Миралемом Пьяничем из «Ромы» - и остальными игроками далеко не самой элитной команды. И если лидеры потянут за собой остальных игроков, то у команды могут нарисоваться вполне неплохие перспективы на этом турнире. Как когда-то, дебютант крупных турниров сборная Украины дошла до четвертьфинала Чемпионата мира-2006. Если же единения игроков не случится, то команда вряд ли сумеет добиться хорошего результата.

Специалисты склоняются к тому, что шансов на хорошее выступление у боснийцев куда больше, нежели на провал. К тому же, напрямую вмешаться в судьбу команды могут и события совсем далекие от футбола. Из-за крупнейшего наводнения, затопившего более чем половину страны в мае, в Боснии сейчас крайне сложное положение по многим вопросам. И именно чемпионат мира по футболу может стать не только большим праздником, но и отдушиной для многих рядовых жителей страны. А для игроков национальной сборной – лишним поводом биться не жалея себя за честь Родины. Именно моральный дух и сплоченность могут стать главными козырями в борьбе команды за второе место в группе и выход в плей-офф.

Состав сборной Боснии и Герцеговины:

вратари – Асмир Бегович ("Стоук Сити", Англия), Ясмин Фейзич ("Алемания", Германия), Асмир Авдукич ("Борац");

защитники – Эмир Спахич ("Байер", Германия), Сеад Колашинац ("Шальке", Германия), Эрмин Бичакчич ("Айнтрахт" Б, Германия), Огнен Враньеш ("Элазигспор", Турция), Тони Суньич ("Заря", Украина), Авдия Вршаевич ("Хайдук", Хорватия), Менсур Муйджа ("Фрайбург", Германия);

полузащитники – Звездан Мисимович ("Гуйчжоу", Китай), Харис Медуньянин ("Газиантепспор", Турция), Миралем Пьянич ("Рома", Италия), Сеяд Салихович ("Хоффенхайм", Германия), Сенад Лулич ("Лацио", Италия), Изет Хайрович ("Галатасарай", Турция), Сенияд Ибричич ("Эрджиеспор", Турция), Эдин Втшча ("Истанбулспор", Турция), Тино Сушич ("Хайдук", Хорватия), Мухамед Бешич ("Ференцварош", Венгрия), Анел Хадзич ("Штурм", Австрия);

нападающие – Эдин Джеко ("Манчестер Сити", Англия), Ведад Ибишевич ("Штутгарт", Германия).

Прогноз – 2-е место в группе, вылет в 1/8 финала.

Нигерия – сильнейшая в Африке

Сборная Нигерии вплоть до Чемпионата мира 1990 года ни разу не выходила в число участников финального турнира. Более того, на некоторые соревнования даже не заявлялась для участия. Но, за последние 20 лет, начиная с 1994-го года, пропустила лишь один из пяти чемпионатов мира – в 2006-м году в Германии. Более того, на первых двух турнирах в истории своей команды в США-94 и Франции-98 выходила в плей-офф, 1/8 финала. Затем ограничивалась только участием в групповом турнире.

На Чемпионат мира-2014 команда едет в качестве сильнейшей в Африке. В 2013-м году нигерийцы выиграли Кубок африканских наций в третий раз в своей истории. До этого команда завоевывала подобный титул в далеких 1980-м и 1994-м годах, будучи также многократным серебряным и бронзовым призером главного турнира Черного континента.

Главной проблемой нигерийцев, как правило, становится дисциплина. Внутренние дрязги и споры сопровождают ныне сильнейшую команду Африки практически на каждом мировом первенстве. Игроки и чиновники местной федерации попросту не могут поделить призовые.

Кроме того, у команды всегда большие проблемы с организацией игры. Впрочем, в команде образца ЧМ-2014 подобрался достаточно не плохой состав. Не плохой для того, что бы биться за 2-3 места в группе с Боснией и Герцеговиной и не более того. В глобальном масштабе нигерийцы не смогут составить конкуренции командам-лидерам. Да и в группе фаворитом в борьбе за место в плей-офф все же остается главный соперник, команда из бывшей Югославии.

В составе команды также есть игрок украинской Премьер-лиги - представитель луцкой «Волыни» Майкл Бабатунде.

Состав сборной Нигерии:

вратари – Венсан Эньема («Лилль»), Остин Эджиде («Хапоэль» Беэр-Шева), Чигози Агбим («Гомбе Юнайтед»);

защитники – Элдерсон Эчиеджиле («Монако»), Эфе Эмброуз («Селтик»), Годфри Обоабона («Ризеспор»), Азубуйке Эгвуэкве («Уарри Вулвз»), Джувон Ошанива («Ашдод»), Джозеф Йобо («Норвич Сити»), Кунле Одунлами («Саншайн Старс»), Кеннет Омеруо («Челси»);

полузащитники – Оби Микел («Челси»), Оджени Онази («Лацио»), Рамон Азиз («Альмерия»), Майкл Учебо («Серкль Брюгге»), Рубен Габриэль («Беверен»);

нападающие – Ахмед Муса (ЦСКА), Шола Амеоби («Ньюкасл»), Виктор Мозес («Ливерпуль»), Эммануэль Эменике («Фенербахче»), Питер Одемвингие («Сток Сити»), Майкл Бабатунде («Волынь»), Уче Нвофор («Херенвен»).

Прогноз – 3-е место в группе.

Иран – «туристы» на Мундиале

Сборная Ирана по всем показателям является одной из слабейших команд мирового первенства. Даже букмекеры не верят в успех представителей азиатского государства, прогнозируя ее победу в групповом турнире с фантастическим коэффициентом 67 к 1.

Уже само попадание иранцев на турнир является большим достижением для команды. Кстати, лишь четвертым в истории. До этого команда выступала на мировых первенствах в 1978-м, 1998-м и 2006-м годах, но никогда не преодолевала групповой этап соревнований.

Специалисты отмечают традиционные проблемы этой команды с физподготовкой. Если игроки сборной Ирана хорошо умеют владеть мячом, и неплохо подкованы тактически, то в «физике» - настоящей мужской борьбе, они проигрывают практически всегда и поэтому их шансы на успех в матчах мирового первенства равны нулю.

Самым узнаваемым лицом в сегодняшней команде Ирана является ее тренер Карлуш Кейруш. Известность он получил как помощник сера Алекса Фергюссона в «Манчестер Юнайтед», после чего работал со сборной Португалии и мадридским «Реалом». Не добившись успехов с Топ-командами как главный тренер он стал «ремесленником», предпочитая оставаться главным, но уже в куда менее амбициозных проектах. Сборная Ирана как раз к таковым и относиться. А выход в финальную часть ЧМ-2014 уже стал большим успехом для специалиста и команды в целом.

Состав сборной Ирана:

вратари – Даниэль Давари ("Айнтрахт", Брауншвейг, Германия), Алиреза Хагиги ("Спортинг", Ковильян, Португалия), Рахман Ахмади ("Сепахан");

защитники – Хоссейн Махини, Джалаль Хоссейни, Мехрдад Пулади (все — "Персеполис"), Стивен Бейташур ("Ванкувер Уайткэпс", Канада), Пехман Монтазери ("Умм-Салаль", Катар), Амир-Хуссейн Садеги, Хашем Бейкзадех (оба — "Эстегляль"), Ахмад Аленемех ("Нафт"), Эхсан Хаджсафи ("Сепахан");

полузащитники – Джавад Некунам ("Кувейт"), Андраник Теймурян ("Эстегляль"), Реза Хагиги ("Персеполис"), Гасем Хададифар ("Зоб Ахан"), Бахтиар Рахмани ("Фулад"), Ашкан Деджага ("Фулхэм", Англия);

нападающие – Масуд Шоджаи ("Лас-Пальмас", Испания), Алиреза Джаханбахш (НЕК, Нидерланды), Реза Гучаннежад ("Чарльтон", Англия), Карим Ансарифард ("Трактор Сази"), Хосро Хейдари ("Эстегляль").

Прогноз – 4-е место в группе.