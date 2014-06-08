Женская сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч отбора чемпионата Европы

Об этом УНИАН сообщили в Федерации баскетбола Украины.

Несмотря на то, что домашний матч украинки проводили в Финляндии, они с первых секунд чувствовали себя хозяйками паркета. Уже через минуту после старта поединка Олеся Малашенко и Александра Курасова помогли сборной захватить лидерство - 4:0. После чего начался совместный бенефис Ягуповой и Бережинськой - Алина забрасывала с передач Валерии и наоборот, и в середине первой четверти наша команда повела 14:6. Впрочем, успехи в атаке не подкреплялись удачными действиями в защите - финки сделали рывок 0:7, и при счете 14:13 Вадим Чечуро взял тайм-аут. За последнюю минуту четверти Алина Ягупова реализовала два дальних броска, на первый перерыв соперницы ушли при счете 21:16.

В начале второй десятиминутки Бережинская с хороших передач Курасовой снова вернула Украине восемь очков преимущества - 26:18. А на экваторе этой четверти Ягупова броском из-за дуги впервые в матче сделала двузначным преимущество украинок - 31:20. Задел Алины издалека поддержала и Екатерина Дорогобузова. Украинки полностью захватили контроль над ходом игры, а блок-шот Ягуповой за секунду до сирены поставил эффектную точку в первой половины игры - 42:29.

После большого перерыва наши девушки продолжили наращивать свое преимущество и в середине третьей четверти повели +20 (55:35), а завершили предпоследнюю десятиминутку уже с 30-очковым преимуществом - 67:37. Вадим Чечуро дал поиграть всем баскетболисткам примерно одинаковое время.

Сборная Украины стартовала в квалификации более чем убедительной победы. Второй поединок в Финляндии наши девушки проведут 10 июня.