Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису

В Париже завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором испанец Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича со счетом 3:6, 7:5, 6:2, 6:4.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Джокович сумел на равных противостоять оппоненту лишь в первых двух партиях.

Серб лучше вошел в игру и в концовке первого сета сумел сделать брейк, выиграв партию со счетом 6:3. А во второй партии завязалась упорнейшая борьба, где каждый из игроков поочереди брал свою подачу. В концовке же более удачливым оказался Надаль, который при счете 5:5, выиграл два гейма подряд. Этот эпизод, по сути, сломил Джоковича, который в дальнейшем почти не оказывал сопротивления фавориту и, в итоге, проиграл матч в четырех сетах.

Таким образом, Надаль выиграл 14-й турнир серии "Большого шлема" и 5-й подряд Открытый чемпионат Франции. Всего он выиграл 9 титулов в Париже за последние 10 лет.

Как сообщал УНИАН, накануне в женском одиночном разряде турнир выиграла россиянка Мария Шарапова.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходил в Париже с 25 мая по 8 июня.