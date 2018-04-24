ЧМ-2014, Группа Е: два фаворита в борьбе за две путевки

Явными фаворитами квартета являются команды Франции, чей пик пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов, и Швейцарии. Третье место отдается сборной Эквадора, а безоговорочным аутсайдером является сборная Гондураса. И хотя на чемпионатах мира сенсации случаются сплошь и рядом, именно в этой группе надежд на какие-то открытия практически нет. Уж слишком структурированной получилась группа, благодаря слепому жребию, прошедшему зимой в Бразилии.

Франция – чемпион из 90-х

Сборная Франции вошла в ряд «неприкасаемых» в 1998-м году. Дидье Дешам, Зинедин Зидан, Фабьен Бартез и Ко на домашнем чемпионате мира сделали все чтобы подарить местной публике настоящий праздник. Французам, всегда считавшимся одними из авторитетов мирового футбола, не хватало для солидности «всего ничего» - титула чемпиона мира. В 98-м команда Эме Жаке выиграл все три матча в группе у далеко не «топовых» команд Дании, ЮАР и Саудовской Аравии, а в плей-офф по очереди разобралась с командами Парагвая, Италии, Хорватии и Бразилии. Самы сложным оказался матч с итальянцами, который был выигран лишь в серии пенальти – 0:0 (4:3). А финал с бразильцами был омрачен скандалом, когда лидер южноамериканской команды «зубастик» Роналдо был вроде как отравлен накануне игры за ужином. На поле он действительно был бледной тенью самого себя и в отсутствие лидера бразильцы не сумели ничего противопоставить хозяевам, и были разгромлены – 0:3.

Любопытно, что первую победу на Евро французы также добыли у себя дома, в 1984-м году. Второго успеха континентального масштаба пришлось ждать 16 лет. Спустя два года после ЧМ, в 2000-м, французы практически в том же составе стали чемпионами Старого Света, обыграв на сей раз в финале в дополнительное время сборную Италии (2:1), с которой у французов сложился самый напряженный матч на ЧМ-1998.

Затем последовал провал на ЧМ-2002, где уже в матче открытия французы уступили команде Сенегала (0:1), а впоследствии не смогли выйти из группы. На Евро-2004 французы выбыли из борьбы уже на стадии четвертьфинала, а последний успех «трехцветных» датирован 2006-м годом, когда они дошли до финала мирового первенства, в котором уступили Италии в серии послематчевых пенальти. Тот матч запомнился знаменитым скандалом, когда Зидан в ответ на оскорбление итальянца Матерацци ударил соперника головой в грудь. Серебряные медали ЧМ-2006 стали последним успехом французской команды на высшем уровне по сегодняшний день.

На Евро-2008 и ЧМ-2010 команда даже не преодолела групповой турнир, а на Евро-2012 команда запомнилась яркой победой над сборной Украины в игре группового турнира в Донецке. Команда дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от сборной Испании (ставшей позднее чемпионом Европы) со счетом 0:2 и выбыла из турнира.

Перешли дорогу французы сборной Украины и в отборе к ЧМ-2014. Заняв второе место в групповом турнире, и схлестнувшись с командой Михаила Фоменко в плей-офф. Матч в Киеве французы бездарно проиграли со счетом 0:2, но сумели выдать отличную игру в ответном поединке в Париже, где добились необходимых для себя 3:0.

Главная проблема в нынешнем составе сборной Франции – травма вингера немецкой «Баварии» Франка Рибери, основного креативщика атак команды. После того, как он внезапно покинул сборную, атаки французов рискуют стать однобокими, прямолинейными и легко читаемыми соперниками. И теперь перед тренером команды Дидье Дешамом стоит задача кардинально перестроить игру, что практически невозможно сделать за столь короткий период времени. Тем не менее, команда остается фаворитом группы. Но отстаивать этот статус им придется в игре с амбициозными и крайне голодными до титулов игроками сборной Швейцарии.

Состав сборной Франции:

вратари – Юго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стефан Рюффье ("Сент-Этьен"), Микаэль Ландро ("Бастия");

защитники – Матье Дебюши ("Ньюкасл", Англия), Люк Динье (ПСЖ), Патрис Эвра ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лоран Косельни, Бакари Санья (оба - "Арсенал", Англия), Эльяким Мангаля ("Порту", Португалия), Мамаду Сако ("Ливерпуль", Англия), Рафаэль Варан ("Реал" Мадрид, Испания);

полузащитники – Йоан Кабайе, Блез Матюиди (оба - ПСЖ), Клеман Гренье ("Лион"), Рио Мавуба ("Лилль"), Поль Погба ("Ювентус", Италия), Мусса Сиссоко ("Ньюкасл", Англия), Матье Вальбуэна ("Марсель"), Франк Рибери ("Бавария", Германия);

нападающие – Карим Бензема ("Реал" Мадрид, Испания), Оливье Жиру ("Арсенал", Англия), Антуан Гризманн ("Реал Сосьедад", Испания), Лоик Реми ("Ньюкасл", Англия).

Прогноз:1-е место в группе, вылет в ¼ финала

Швейцария – команда-сюрприз ЧМ-2014

Сборная Швейцарии никогда не относилась к числу грандов и даже крепких середняков мирового футбола. Страна сыра и часов была довольна бедна на футбольные таланты и даже само попадание в финальный турнир мирового или европейского первенства было достижением для национальной сборной.

Исключение составляют лишь 30-е – 50-е годы прошлого столетия, когда в 1934-м, 1938-м и 1954-м годах команда доходила до четвертьфинала мирового первенства. Это ее лучшие результаты. Однажды эта сборная столкнулась с командой Украины, в 1/8 финала ЧМ-2006 в Германии, где проиграла подопечным Олега Блохина в серии пенальти.

На Евро результаты швейцарцев и того скромнее. Команда лишь трижды играла в финальной части турнира – в 1996-м, 2004-м и 2008-м годах, но ни разу не проходила дальше группового этапа.

В отборе к ЧМ-2014 швейцарцы с первого места досрочно оформили себе выход в финальную часть, обойдя команды Исландии, с первого места досрочно оформила выход в финальную часть, обойдя команды Исландии, Словении, Норвегии, Албании и Кипра. Учитывая подбор команд-соперников стоит отметить, что Швейцарии неимоверно повезло со жребием в квалификации к ЧМ. Но, именно это поколение швейцарских футболистов считается весьма перспективным и готовым подарить мировому футболу не одну сенсацию на полях Бразилии.

В команде, которую тренирует маститый немец-ветеран Оттмар Хитцфельд, объявивший о завершении карьеры после ЧМ, собрались игроки разных школ, в основном экс-югославы, натурализовавшиеся в Швейцарии и придавшие команды особый колорит. Если раньше стиль швейцарской команды напоминал немецкий футбол (с поправкой на класс) – железная дисциплина и максимально плотная оборона, то нынешнее поколение игроков привнесло свою изюминку в виде импровизации на поле и, порой, остроатакующего комбинационного футбола. Лидерами команды сегодня являются полузащитник Джердан Шакири из «Баварии» и нападающий Адмир Мехмеди из «Фрайбурга».

Что настораживает, так это наличие в соседней группе одного из фаворитов турнира команды Аргентины. В случае, если швейцарцам не удастся занять первое место в своем квартете, они вылетят из борьбы уже на первой стадии плей-офф, в 1/8 финала. А значит, им нужно бороться с французами за 1-е место. Но это будет сделать крайне нелегко.

Состав сборной Швейцарии:

вратари – Диего Бенальо («Вольфсбург»), Роман Бюрки («Грассхоппер»), Ян Зоммер («Базель»);

защитники – Жоан Джуру («Гамбург»), Филипп Сендерос («Валенсия»), Стефан Лихтштайнер («Ювентус»), Рикардо Родригес («Вольфсбург»), Фабиан Шер («Базель»), Стив фон Берген («Янг Бойз»), Рето Циглер («Сассуоло»), Михаэль Ланг («Грассхоппер»);

полузащитники – Транкильо Барнетта («Айнтрахт» Франкфурт), Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Гекхан Инлер (все – «Наполи»), Джердан Шакири («Бавария»), Валентин Штокер («Базель»), Гранит Джака («Боруссия» Менхенгладбах), Желсон Фернандес («Фрайбург»);

нападающие – Йосип Дрмич («Нюрнберг»), Марио Гавранович («Цюрих»), Харис Сеферович («Реал Сосьедад»), Адмир Мехмеди («Фрайбург»).

Прогноз – 2-е место в группе, вылет в 1/8 финала.

Эквадор – возвращение спустя 8 лет

Сборная Эквадора имеет весьма скромную статистику выступлений на Чемпионате мира, хотя и считается крепким середняком в своем региональном турнире – Кубке Америки. Именно так, «крепким середняком», она представляется специалистам и на нынешнем Мундиале.

Заметный прогресс эквадорской команды произошел именно в 2000-е годы. Если в ХХ-м веке команда ни разу не участвовала в мировых первенствах, то, начиная с 2002-го года эквадорцы уже в третий раз будут принимать участие в Мундиале. При этом, если в 2002-м году южноамериканцы ограничились только групповым турниром, то на ЧМ-2006 вышли в плей-офф, 1/8 финала, где уступили сборной Англии. В 2010-м году команда вновь не преодолела отборочный этап, но в 2014-м возвращается в мировую элиту.

Говоря же о региональных турнирах, стоит отметить, что в 23-х турнирах, в которых участвовали эквадорцы, они лишь дважды заняли 4-е место (в 1959 и 1993-м годах), ни разу не попав в призеры.

В нынешнем составе команды, безусловно, одну из ведущих позиций занял бы Кристиан Рохелио Бенитес Бетанкур, более известный как Чучо Бенитес. Но, один из лучших эквадорских футболистов 2000—2010-х годов, внезапно умер 29 июля 2013 года в возрасте 27 лет. Согласно заявлению Эквадорской федерации футбола, Бенитес был госпитализирован в связи с сильной болью в животе. Спустя несколько часов у него произошла остановка сердца.

Состав сборной Эквадора:

вратари – Максимо Бангера Вальдивьесо ("Барселона", Эквадор), Александер Домингес (ЛДУ, Эквадор), Адриан Боне ("Эль Насьональ", Эквадор);

защитники – Фриксон Эрасо ("Фламенго", Бразилия), Хорхе Гуагуа, Оскар Багуи, Габриэль Ачильер (все — "Эмелек", Эквадор), Вальтер Айови ("Пачука", Мексика), Хуан Карлос Паредес ("Барселона", Эквадор);

полузащитники – Сегундо Кастильо ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Карлос Груэсо ("Штутгарт", Германия), Ренато Ибарра ("Витесс", Голландия), Кристиан Нобоа ("Динамо", Россия), Луис Саритама ("Барселона", Эквадор), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эдисон Мендес ("Санта-Фе", Колумбия), Фидель Мартинес ("Тихуана", Мексика);

нападающие – Фелипе Кайседо ("Аль-Джазира", ОАЭ), Джефферсон Монтеро ("Морелия", Мексика), Майкл Арройо ("Атланте", Мексика), Жоао Рохас ("Крус Асуль", Мексика), Хайме Аойви ("Тихуана", Мексика), Эннер Валенсия ("Пачука", Мексика).

Прогноз – 3-е место в группе.

Гондурас – в третий раз в элите

Сборная Гондураса, как и эквадорская команда, в третий раз в своей истории будет участвовать в чемпионате мира. В отличие от эквадорцев сборная Гондураса ни разу не выходила в плей-офф, да и вообще ее статистика, несмотря на внешнее сходство, выглядит куда скромнее чем у эквадорцев.

Впервые сборная Гондураса попала на Чемпионат мира в 1982-м году, в Испании. И на этом турнире команда сумела дважды сыграть вничью с командами Испании и Северной Ирландии (по 1:1), уступив Югославии со счетом 0:1. И забить свои первые, и по сей день единственные, голы в финальной части ЧМ. Следующая попытка на ЧМ-2010 получилась куда менее удачная и совсем не результативная. Команда сыграла нулевую ничью со Швейцарией и проиграла Чили (0:1) и Испании (0:2).

В региональном Золотом кубке КОНКАКАФ команда Гондураса участвовала 15 раз, но выиграла его лишь однажды – в 1981 году. Показательно, что в главный турнир региона – Кубок Америки, где участвуют сильнейшие команды Бразилии и Аргентины, организаторы сборную Гондураса не пригласили ни разу.

Аутсайдером команды выглядит и на нынешнем турнире, как по мнению специалистов, так и на ставках букмекерских контор.

Состав сборной Гондураса:

вратари – Ноэль Валладарес (Олимпия), Донис Эскобер (Олимпия), Луис Лопес (Реал Эспанья);

защитники – Эддер Дельгадо (Реал Эспанья), Майнор Фигероа (Халл Сити), Виктор Бернардес (Сан Хосе), Эмилио Изагуирре (Селтик), Осман Чавес (Куиндао), Хуан Карлос Гарсия (Уиган), Брайан Бекелес (Олимпия), Хуан Пабло Монтес (Мотагуа);

полузащитники – Бонек Гарсия (Динамо Хьюстон), Энди Нахар (Андерлехт), Роджер Эспиноза (Уиган), Уилсон Паласиос (Сток Сити), Марвин Чавес (Колорадо Рэпидз), Хорхе Кларос (Мотагуа), Луис Гарридо (Олимпия), Марио Мартинес (Реал Эспанья);

нападающие – Джерри Бенгтсон (Нью Инглэнд), Джерри Паласиос (Алахуэленсе), Карло Костли (Реал Эспанья), Рони Мартинес (Реал Сосьедад).

Прогноз – 4-е место в группе.

Кирилл Стадниченко