Шарапова выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису

В Париже завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором россиянка Мария Шарапова обыграла Симону Халеп из Румынии со счетом 6:4, 6:7, 6:4.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Париже получилась крайне упорной и напряженной.

В матче, который продолжался 3 часа и 2 минуты россиянка проиграла первые два гейма, но затем совершила камбэк и повела в счете 5:2. Закончилась же первая партия со счетом 6:4 в пользу россиянки. Во втором сете она могла завершить матча, так как вела с брейком, но соперница сумела выровнять положение и выиграть в решающем гейме - на тай-брейке - 7:6. А в третьем сете соперницы неоднократно огорчали друг друга брейками, но решающее слово осталось за Шараповой, которая при счете 4:4, взяла два шейма подряд.

Таким образом, Мария Шарапова выиграла пятый турнир "Большого шлема" в своей карьере, во второй раз победив на Открытом чемпионате Франции.

В воскресенье в Париже состоится мужской одиночный финал, в котором сойдутся первый и второй номер мирового рейтинга - испанец Рафаэль Надаль и Новаж Джокович из Сербии.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции - второй турнир года из серии "Большого шлема" - проходит в Париже с 25 мая по 8 июня.