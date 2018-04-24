ЧМ-2014. Группа D: три фаворита и один аутсайдер

Учитывая, что в соседней группе С, чьи две лучшие команды станут соперниками представителей четвертого квартета в 1/8 финала, компания подобралась, мягко говоря, «не ахти», двух счастливчиков четвертой группы можно чуть ли не «записывать» в число четвертьфиналистов. Хотя и эта стадия соревнований для них далеко не является пределом мечтаний.

Родоначальники футбола – англичане – несмотря на внушительный состав, присутствие суперзвезды Уэйна Руни практически на всех турнирах, и громкие обещания, в последние годы, явно не радуют своих поклонников. А не менее амбициозные итальянцы два года назад, на Евро-2012, играли в финале на киевском НСК «Олимпийский», где, правда, были разгромлены испанцами. Ну и, наконец, команда Уругвая – с отличным потенциалом и шансами, как минимум, на четвертьфинал, в случае удачного прохождения группового этапа.

В общем, в этой группе борьба не на жизнь, а насмерть, начнется уже на первой стадии, где, обычно, фавориты только разминаются и отлаживают игру для решающих матчей.

Италия – вторая по титулам ЧМ

Сборная Италии является одной из самых успешных команд в истории выступлений на чемпионатах мира. Она завоевала четыре титула сильнейшей сборной на планете, уступая только бразильцам – пять. Видимо, будет символично, если именно в Бразилии итальянцы сравняются с южноамериканской командой по количеству завоеванных наград.

«Золотым временем» команды Италии стали 30-е годы прошлого столетия. Если в первом чемпионате мира, прошедшем в Уругвае в 1930-м году, «Скуадра Адзурра» не участвовала, то в 1934-м и 1938-м не только участвовала, но и завоевала золотые медали. Звездами команды тех лет были Анджело Скьявио, забивший решающий гол в ЧМ-1934 и дуэт Сильвио Пиола и Джино Коллауси, организовавшие по дублю в ворота венгров в решающем матче турнира 1938 года.

После этого, как водится, у команды наступил большой спад, и следующего успеха пришлось ждать 44 года, до 1982-го. Правда, в 1970-м команда также добилась медального результата, став второй на турнире в Мексике, где итальянцы уступили только Бразилии во главе с легендарным Пеле. А в Испании-82 равных итальянцам уже не нашлось. Примечательно, что на групповом этапе команда Энцо Беарзотта все три матча сыграла вничью – с Польшей, Камеруном и Перу. Но затем, по очереди, «разбили» Аргентину – 2:1, Бразилию – 3:2, Польшу – 2:0 и ФРГ – 3:1.

На домашнем первенстве мира-1990, итальянцы довольствовались лишь бронзой, в финале ЧМ-1994 в США, в решающем матче уступили… бразильцам. Во второй раз в истории финалов ЧМ. В 2006-м, в Германии, соперниками итальянцев в решающем матче, в борьбе за четвертый чемпионский титул, стали французы, которых подопечные Марчелло Липпи одолели в серии пенальти. Тот матч запомнился знаменитым инцидентом с участием Зидана и Матерации, впоследствии ставшим сюжетом для многочисленных анекдотов, спамов и компьютерных игр.

Любопытно, что на европейских первенствах итальянцы выступают куда скромнее, став победителями лишь раз: на домашнем первенстве, в 1968-м году. Еще три раза они были призерами первенства. А последнем из них, Евро-2012 в Киеве, добравшись до финала.

Базовой командой состава итальянцев является туринский «Ювентус», который, в этом году, в третий раз подряд стал чемпионом Италии. Правда, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы команда не блещет. Даже в текущем году не смогла попасть в домашний финал второй по значимости Лиги Европы, что говорит про общий спад итальянского клубного футбола, в целом, и который до сих пор преодолеть не удалось.

В составе сборной туринскую команду представляет 6 человек. Тренер итальянцев Чезарре Пранделли, в последнее время, меняет стиль от оборонительного, чем всегда славилась команда, к атакующему. На данный момент, этот стиль можно назвать «половинчатым». На Евро они больше запомнились атакующей игрой, которая принесла им второе место. Что будет на ЧМ – сказать сложно. Специалисты предрекают, что команда может как вылететь, по итогам группового турнира, так и дойти до финала.

Состав сборной Италии:

Вратари - Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Маттиа Перин ("Дженоа"), Сальваторе Сиригу ("ПСЖ, Франция);

Защитники - Игнацио Абате, Маттия де Шильо, (оба - "Милан"), Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини (все - "Ювентус"), Маттео Дармиан ("Торино"), Габриэль Палетта ("Парма");

Полузащитники - Альберто Аквилани ("Фиорентина"), Антонио Кандрева ("Лацио"), Даниэле Де Росси ("Рома"), Клаудио Маркизио, Андреа Пирло (оба - "Ювентус"), Тиаго Мотта, Марко Верратти (оба - "ПСЖ", Франция), Марко Пароло ("Парма");

Нападающие - Марио Балотелли ("Милан"), Антонио Кассано ("Парма"), Алессио Черчи, Чиро Иммобиле (оба - "Торино"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

Прогноз: выход в плей-офф, вылет в ¼ финала

Англия – не оправдывающие ожидания

Сборная Англии, страны-родоначальника футбола, в отличие от команды Италии, обладает далеко не таким большим количеством титулов. Более того, команда вообще в своей истории выиграла лишь один чемпионат мира-1966, а на Евро, за всю историю, взяла лишь две бронзы – в 1968-м и 1996-м. Что, согласитесь, весьма странно для столь звучной команды с такой россыпью игроков-талантов, которые постоянно появляется в английском футболе. Сегодня англичанам остается лишь «вспоминать былое» и с надеждой всматриваться в будущее.

«Золотое поколение» английского футбола пришлось на вторую половину 60-х годов, когда и были завоеваны две из трех медалей. А главным героем в истории английского футбола, по сей день, остается Джеффри Херст, сделавший хет-трик в том самом финальном матче домашнего ЧМ-1966 против команды ФРГ, завершившегося со счетом 4:2. Спустя два года, в Италии, команда завоевала бронзу Евро, а, спустя еще 28 лет, повторила бронзовый успех уже на домашнем Евро.

Нынешний состав англичан, как и в предыдущие годы, впечатляет. Для некоторых игроков-ветеранов - Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда и Эшли Коула – это будет последний шанс достичь чего-то в составе национальной команды. У англичан в 2000-е появилось супер-поколение, которое ничего не добилось в сборной. И если Майкл Оуэн, Джон Терри, Дэвид Бекхем и Рио Фердинанд уже завершили карьеру в сборной (а кто и вовсе завершил карьеру футболиста), то у этой тройки – еще есть последний шанс. Впрочем, сейчас англичане уже не те, и максимум что им светит – выход в полуфинал турнира.

Состав сборной Англии:

Вратари - Джо Харт ("Манчестер Сити"), Бен Фостер ("Вест Бромвич"), Фрейзер Форстер ("Селтик", Шотландия);

Защитники - Люк Шоу ("Саутгемтон"), Лейтон Бейнс ("Эвертон"), Гэри Кэхилл ("Челси"), Фил Джагелка ("Эвертон"), Глен Джонсон ("Ливерпуль"), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба - "Манчестер Юнайтед");

Полузащитники - Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Росс Баркли ("Эвертон"), Стивен Джеррард, Джордан Хендерсон, Рахим Стерлинг (все - "Ливерпуль"), Адам Лаллана ("Саутгемптон"), Джеймс Милнер ("Манчестер Сити"), Алек Окслейд-Чемберлен, Джек Уилшир (оба - "Арсенал");

Нападающие - Рики Ламберт ("Саутгемптон"), Уэйн Руни, Дэниэл Уэлбек (оба - "Манчестер Юнайтед"), Дэниэл Старридж ("Ливерпуль").

Прогноз: выход из группы, 4-е место.

Уругвай – первые чемпионы

Сборная Уругвая является первым в истории чемпионом мира. В далеком 1930-м году, который прошел у них на родине, уругвайцам не нашлось равных в дебютном турнире. Правда, состав команд-участниц тех игр совсем не впечатлял. От поездки в далекий Уругвай, на другой континент, отказались многие европейские сборные, среди которых, например, команда Италии. Но это отнюдь не умаляет исторического успеха. В финале первого Мундиаля в истории, уругвайцы обыграли команду Аргентины со счетом 4:2. Кстати, выиграли уругвайцы и первый послевоенный мировой чемпионат, прошедший, по понятным причинам, в 1950-м году в Бразилии. В Европе тогда царила разруха, и было, мягко говоря, не до футбола. С тех пор, ни титулов, ни медалей на ЧМ уругвайцы не завоевывали.

А вот Кубок Америки выигрывали 15 раз, нередко громя фаворитов из Аргентины и Бразилии. В последний раз это случилось в 2011-м году, когда команда переживала времена очередного золотого поколения.

Пик нынешней сборной Уругвая пришелся на ЧМ-2010, где блистала троица Диего Форлан – Луис Суарес – Эдиссон Каваньи. Команда, как и 40 лет назад, в 1970-м, дошла до полуфинала турнира. Это - вторые по значимости успешные результаты, после двух побед в первой половине ХХ-го века. На турнире четырехлетней давности, в ЮАР, уругвайцы в стартовом матче сыграли вничью с французами – 0:0, а затем одержали четыре победы подряд. В группе над хозяевами турнира из ЮАР (3:0) и Мексикой (1:0), в 1/8 финала над Южной Кореей (2:1), в четвертьфинале - над Ганой (1:1, пенальти – 4:2). Правда, концовка турнира была смазана двумя поражениями: в полуфинале (от Голландии, 2:3) и матче за 3-е место (от Германии, также 2:3). Но это никак не могло омрачить радость торсиды Уругвая, ждавшей подобного успеха ровно 40 лет.

Впрочем, говоря о перспективах команды в нынешнем ЧМ, стоит отметить, что уругвайцы уже далеко не те, какими были четыре года назад. На команду, по-прежнему, возлагаются большие ожидания, но… Лучший игрок ЧМ-2010 и Кубка Америки-2011 в составе уругвайцев - Луис Суарес - может пропустить из-за травмы старт турнира, а может и вообще пропустить весь турнир. Диего Форлан – ветеран, который сейчас из себя уже ничего не представляет. Лучшие годы игрока, сегодня не имеющего тех кондиций, которые были ранее, далеко позади. Безусловным лидером команды остается только Эдиссон Каваньи. В этой ситуации, большие авансы, выдаваемые команде на Родине, а также ожидания болельщиков, могут быть подкреплены только… слабостью конкурентов. Именитые Англия и Италия славятся своей непредсказуемостью. И провал одной из команд-конкурентов способен вывести Уругвай в ¼ финала. Впрочем, если все пройдет без неожиданностей, даже локальных успехов, вроде плей-офф, южноамериканцам ждать не стоит.

Состав сборной Уругвая:

Вратари - Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Мартин Сильва («Васко да Гама», Бразилия), Родриго Муньос («Либертад», Парагвай);

Защитники - Диего Лугано («Вест Бромвич», Англия), Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - «Атлетико», Испания), Мартин Касерес («Ювентус», Италия), Максимильяно Перейра («Бенфика», Португалия), Хорхе Фусиле («Порту», Португалия), Себастьян Коатес («Насьонал», Португалия);

Полузащитники - Эхидио Аревало Риос («Монаркас Морелия», Мексика), Вальтер Гаргано («Парма», Италия), Диего Перес («Болонья», Италия), Альваро Гонсалес («Лацио», Италия), Альваро Перейра («Сан-Паулу», Бразилия), Кристиан Родригес («Атлетико», Испания), Гастон Рамирес («Саутгемптон», Англия), Николас Лодейро («Ботафого», Бразилия);

Нападающие - Луис Суарес («Ливерпуль», Англия), Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен», Франция), Диего Форлан («Серезо Осака», Япония), Кристиан Стуани («Эспаньол», Испания), Абель Эрнандес («Палермо», Италия).

Прогноз – 3-е место в группе

Коста-Рика – туристы-аутсайдеры

Сборная Коста-Рики является одной из слабейших команд нынешнего чемпионат мира и явным аутсайдером своей группы. На Мундиаль команда попала лишь благодаря тому, что ее соперники по региону КОНКАКАФ - Центральной, Северной Америки и стран Карибского бассейна – традиционно, еще слабее. Команда на протяжении многих лет входит в тройку сильнейших в регионе. И, начиная с 1990-го года, трижды попадала в финальный турнир мирового первенства. Что примечательно, в Италии-90, команда сумела даже преодолеть групповой раунд соревнований и выйти в 1/8 финала. А на ЧМ 2002-го и 2006-го годов довольствовалась только выступлением в группе. В 2009 году сборная Коста-Рики заняла лишь 4-е место в финальной отборочной группе КОНКАКАФ, а затем уступила в стыковых матчах сборной Уругвая, поэтому участия в чемпионате мира 2010 в ЮАР не приняла. Впрочем, нынешний отбор команда преодолела без проблем, заняв 2-е место среди 35 сборных, уступив только команде США.

Говоря о региональных успехах сборной Коста-Рики, стоит отметить, что команда трижды выигрывала Золотой кубок КОНКАКАФ и турнир-предшественник – Чемпионат наций КОНКАКАФ – в 1963, 1969 и 1989 годах.

Несмотря на региональный успех в отборе (2-е место), нынешняя сборная Коста-Рики не является конкурентоспособным коллективом на мировой арене. Видимо потому, что КОНКАКАФ, в принципе, как регион, очень слаб в футболе на мировом уровне. Удел команды – твердое 4-е место в группе. И даже одна ничья на ЧМ-2014 будет расцениваться как сенсация. Букмекеры принимают ставки на выход команды в плей-офф с огромным коэффициентом 21 к 1. А вот на то, что команда займет последнее место в группе, ставка минимальна – 1,1 к 1.

Состав сборной Коста-Рики:

Вратари - Кейлор Навас (Леванте), Патрик Пембертон (Алахуэленсе), Даниэль Камбронеро (Эредиано);

Защитники - Джонни Акоста (Алахуэленсе), Джанкарло Гонсалес (Коламбус Крю), Майкл Уманья (Саприсса), Оскар Дуарте (Брюгге), Вэйлон Фрэнсис (Коламбус Крю), Хайнер Мора (Саприсса), Хуниор Диас (Майнц), Кристиан Гамбоа (Русенборг), Рой Миллер (Ред Булл Нью-Йорк);

Полузащитники - Сельсо Борхес (АИК), Кристиан Боланьос (Копенгаген), Оскар Эстебан Гранадос (Эредиано), Майкл Баррантес (Олесун), Ельцин Техеда (Саприсса), Диего Кальво (Валеренга), Хосе Мигель Куберо (Эредиано);

Нападающие - Брайан Руис (ПСВ), Джоэль Кэмпбелл (Олимпиакос), Рэндалл Бренес (Картахинес), Марко Уренья (Кубань).

Прогноз – 4-е место в группе.

Кирилл Стадниченко