В сборной Германии не сыграет ведущий полузащитник на ЧМ
15:28, 07 июня 2014Спорт
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Марко Ройс получил травму в товарищеской игре с Арменией
Марко Ройс покидает поля во время игры Германия - Армения / Reuters
Полузащитник дортмундской Боруссии и сборной Германии Марко Ройс пропустит чемпионат мира по футболу.
Во время товарищеского матча с Арменией 25-летний игрок получил травму лодыжки, из-за чего не смог поиграть поединок до конца, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
У игрока диагностирован частичный разрыв межберцового синдесмоза. Как правило, восстановление после подобных травм проходит в течение нескольких недель.
В составе сборной Ройса заменит защитник итальянской "Сампдории" Шкодран Мустафи.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2014 пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.
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