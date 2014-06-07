В сборной Германии не сыграет ведущий полузащитник на ЧМ

Полузащитник дортмундской Боруссии и сборной Германии Марко Ройс пропустит чемпионат мира по футболу.

Во время товарищеского матча с Арменией 25-летний игрок получил травму лодыжки, из-за чего не смог поиграть поединок до конца, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

У игрока диагностирован частичный разрыв межберцового синдесмоза. Как правило, восстановление после подобных травм проходит в течение нескольких недель.

В составе сборной Ройса заменит защитник итальянской "Сампдории" Шкодран Мустафи.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2014 пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.