Евгений Червоненко расскажет об особенностях подготовки к Евро-2012

31 января в 14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгения Червоненко на тему: ”Особенности подготовки к ЕВРО-2012”. Будут обсуждаться проблемы распределения финансирования, несбалансированности законодательной базы, вопрос отсутствия осознания государственной значимости и приоритетности задач по подготовке к чемпионату на всех уровнях исполнительной власти (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).