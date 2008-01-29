Евгений Червоненко расскажет об особенностях подготовки к Евро-2012
17:03, 29 января 2008Спорт
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31 января в 14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгения Червоненко на тему: ”Особенности подготовки к ЕВРО-2012”. Будут обсуждаться проблемы распределения финансирования, несбалансированности законодательной базы, вопрос отсутствия осознания государственной значимости и приоритетности задач по подготовке к чемпионату на всех уровнях исполнительной власти (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).
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