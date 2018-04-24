ЧМ-2014, Группа С: четыре “темные лошадки”

Если какая либо из этих команд “выстрелит” - попадет в ¼ финала или, тем более, полуфинал, то уже станет претендентом на команду-открытие мундиаля. В любом случае, благодаря жребию, две из этих команд попадут в плей-офф. Но уже в 1/8 финала их ждут соперники из группы D, где на место в двойке, почти в равной степени, претендуют Англия, Италия и Уругвай.

Колумбия — четвертый раз в элиту

Сборная Колумбии выступит в финальной части чемпионата мира в четвертый раз. Впервые на мировое первенство колумбийцы попали в 1962-м году, но не прошли там даже групповой этап, завершив борьбу уже на первом этапе. “Золотые годы” колумбийской национальной команды выпали на 90-е. В этот период команда поучаствовала во всех мировых первенствах — 1990-го, 1994-го и 1998-го годов. А в 1990-м, в Италии, добилась своего самого громкого успеха — выхода в 1/8 финала. Звездами команды в те годы были Карлос Вальдерами, Рене Игита, Виктор Аристобаль, Оскар Кордоба, Фарид Мондрагон...

Затем у команды вновь наступил кризис, и в турнирах 2002-го, 2006-го и 2010-го годов она не участвовала. После долгого периода неудач, 11 октября 2013 года, сборная Колумбии, сыграв вничью с Чили 3:3, досрочно оформила свой выход на ЧМ-2014 и подтвердила свое возвращение на мировую арену.

В региональных турнирах сборная Колумбии, входящая в КОМНЕБОЛ (аналог УЕФА в Южной Америке), также регулярно терпит неудачи в противостояниях с более маститыми Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем. Приняв участие в 17 турнирах, команда лишь однажды — в 2001-м году — сумела завоевать титул сильнейшей на континенте. Сейчас у команды есть одно достижение, которым она, безусловно, может гордиться. Благодаря несовершенству рейтинговой системы Международной федерации футбольных ассоциаций, сейчас Колумбия занимает... 4-е место в рейтинге ФИФА.

В составе команды - смесь игроков из южноамериканских и европейских клубов, преимущественно, средней руки. Но есть и представители ведущих итальянских клубов, таких как “Интер” и “Милан” - Кристиан Сапата и Фредди Гуарин. Также на слуху у болельщиков, внимательно следящих за английской футбольной Премьер-лигой, защитник “Вест Хэм Юнайтед” Пабло Армеро. Среди нападающих стоит отметить Джексона Мартинеса (“Порту”, Португалия) и Карлоса Бакку из испанской “Севильи”, завоевавшей в этом году трофей Лиги Европы. Главная звезда сборной Колумбии — игрок французского “Монако” Фалькао — чемпионат пропустит, так как не успел оправиться от травмы, полученной еще в январе, в матче третьего раунда Кубка Франции.

Состав сборной Колумбии:

Вратари - Давид Оспина (Ницца), Фарид Мондрагон (Депортиво Кали), Камило Варгас (Санта-Фе);

Защитники - Сантьяго Арьяс (ПСВ), Камило Суньига (Наполи), Марио Йепес (Аталанта), Кристиан Сапата (Милан), Карлос Вальдес (Сан-Лоренсо), Эдер Баланта (Ривер Плейт), Пабло Армеро (Вест Хэм);

Полузащитники - Карлос Санчес (Эльче), Абель Агилар (Тулуза), Александер Мехия (Атлетико Насьональ), Альдо Рамирес (Морелия), Фреди Гуарин (Интер), Джеймс Родригес (Монако), Хуан Куадрадо (Фиорентина), Хуан Кинтеро (Порту), Виктор Ибарбо (Кальяри);

Нападающие - Теофило Гутьеррес (Ривер Плейт), Карлос Бакка (Севилья), Адриан Рамос (Боруссия Д), Джексон Мартинес (Порту).

Прогноз: специалисты и букмекеры считают сборную Колумбии сильнейшей в группе — 1-е место, вылет в 1/8 финала.

Греция — защита, защита и защита

Сборная Греции считается одной из самых закрытых и не зрелищных команд мира. Основная ставка всегда и везде, в любых условиях, делается только на защиту. Тем не менее, и эта тактика иногда приносит успех. Особенно, когда она помножена на немецкую дисциплину.

В 2004-м году команда играла в финальной части чемпионата Европы под руководством одного из самых маститых немецких специалистов Отто Рехагеля. Учитывая тот факт, что команда лишь во второй раз в истории попала в число участников Евро (до этого не могла преодолеть квалификационный турнир), она не рассматривалась даже в качестве участника плей-офф — четвертьфиналиста турнира. Специалисты и букмекеры однозначно предрекали ей 3-4 место в группе. Тем не менее, команда уже в первом матче турнира выиграла у хозяев Евро португальцев (2:1), в дальнейшем вышла в четвертьфинал, а в плей-офф трижды, с одинаковым счетом 1:0, одолела Францию, Чехию и, снова, Португалию. Так команда совершила единственную суперсенсацию в своей истории.

Стоит сказать, что уже в чемпионате мира-2006, команда не преодолела отборочный турнир и не попала на сам чемпионат, уступив в квалификации, между прочим, сборной Украины, достигшей в Германии-2006 своего наивысшего успеха — четвертьфинал ЧМ. А на Евро-2008 и Евро-2012 команда участвовала, дойдя, в украино-польском турнире двухлетней давности, до четвертьфинала. Украинцам, правда, команда не запомнилась, проведя все 3 матча в Польше.

Что касается ЧМ, то сборная впервые преодолела квалификацию и участвовала в турнире в 1994-м году, в США. Сыграла 3 матча группового турнира, особо ничем не запомнившись. Результат — выход в плей-офф — достигнут не был. В то же время, в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2010, греки “отомстили” сборной Украины за ЧМ-2006, выиграв, по сумме двух матчей, 0:0 в Афинах и 0:1 в Донецке. На самом же Мундиале в ЮАР, греки вновь сыграли 3 матча, не преодолев групповой турнир.

В общем, можно отметить, что сборная Греции, в последние годы, является крепким середянком. Начиная с Евро-2004, команда пропустила лишь один крупный турнир — ЧМ-2006. Но и дальше групповой стадии она проходит крайне редко, а на чемпионатах мира вообще не проходила ни разу.

В нынешнем составе сборной Греции, в основном, представлены игроки местного чемпионата. Мягко говоря, не самого сильного в Европе. Те же, кто сумел вырваться в западноевропейские чемпионаты, играют в клубах средней руки, не претендующих на лавры национальных турниров и, тем более, еврокубков. Главными звездами сборной Греции, на сегодня, считается форвард шотландского “Селтика” Йоргос Самарас и его партнер по нападению Димитриос Салпингидис из ПАОКа (Салоники).

Состав сборной Греции:

Вратари — Панайотис Гликос (ПАОК), Стефанос Капино («Панатинаикос»), Орестис Карнезис («Гранада»);

Защитники — Хосе Холебас, Яннис Маниатис, Костас Манолас (все — «Олимпиакос»), Сократис Папастатопулос («Боруссия» Д), Гиоргос Цавеллас (ПАОК), Лукас Винтра («Леванте»), Василис Торосидис («Рома»), Вангелис Морас («Верона»);

Полузащитники — Лазарос Кристодолопулус, Панайотис Коне (оба — «Болонья), Яннис Фетфацидис («Дженоа»), Георгиос Карагунис («Фулхэм»), Костас Кацуранис (ПАОК), Андреас Самарис («Олимпиакос»), Панайотис Тахцидис («Торино»), Александрос Циолис («Кайсериспор»);

Нападающие — Фанис Гекас («Коньяспор»), Костас Митроглу («Фулхэм»), Димитрис Салпингидис (ПАОК), Георгиос Самарас («Селтик»).

Прогноз — последнее место в группе.

Кот-Д’Ивуар — сильнейшие на Черном континенте

“Слоны”, как называют эту команду в футбольном мире, на данный момент обладают сильнейшим составом среди всех национальных сборных Африки. И хотя по достижениям даже внутри континента команда не блещет, понятно, что основную ставку она делает на мировое первенство, собирая лучших из лучших только раз в четыре года.

Ивуарийцы впервые засветились на карте футбольных достижений лишь в 1992-м году, когда выиграли Кубок африканских наций. Впрочем, к этому турниру у всех его участников достаточно прохладное отношение. Обычно он проходит в не самое удобное время — в феврале, когда в Европе разгар клубного сезона. Риск потерять место в составе, а то и вовсе получить травму и выбыть из строя на долгое время, заставляет сильнейших африканских игроков не рисковать и благоразумно оставаться в клубе, где даже в средненькой немецкой (английской, итальянской) команде можно получать фантастический, по меркам Черного континента, оклад. Поэтому единственный (до сих пор) в истории ивуарийцев титул, остался, практически, не замечен. А вот, начиная с 2000-х, команда, наконец, сумела, по-настоящему, засветиться на мировой футбольной арене.

Сборная дебютировала на мировых первенствах в 2006-м году и стала на турнире в Германии единственной, где не было игроков, играющих внутри страны: команду полностью составили легионеры. Впрочем, это не помогло “слонам” громко дебютировать. Они проиграли Аргентине и Голландии с одинаковым счетом 1:2, и досрочно лишились шансов на выход в плей-офф. На ЧМ-2010 команде вновь не повезло со жребием. В соперники ей попались Португалия с Бразилией. А с командой из КНДР можно было бы поспорить лишь за третье место. В результате, с португальцами ивуарицйцы сыграли вничью (0:0), а Бразилии проиграли — 1:3. Разгром, учиненный “слонами” команде Северной Кореи (3:0) помог добыть лишь то самое 3-е место.

В 2012 году сборная Кот-д’Ивуара стала финалистом Кубка африканских наций, а в 2013 году смогла дойти только до четвертьфинала следующего такого турнира. Зато команда стала второй африканской сборной после Нигерии, которая пробилась на ЧМ-2014. Это - третье участие подряд в чемпионатах мира для сборной этой страны.

Лидерами команды, в настоящее время, являются полузащитник Яя Туре и нападающие Дидье Дрогба и Саломон Калу. Самым же звездным игроком, безусловно, является Дрогба. Также в расширенном списке команды были Сейду Думбия и Лассина Траоре, но оба не попали в окончательную заявку на Мундиаль. Растроенный Думбия даже заявил, что больше никогда не будет выступать в национальной сборной.

Состав сборной Кот-Д'Ивуара:

Вратари — Бубакар Барри («Локерен»), Сильвен Гбохуо («Севе Спорт»), Саюба Манде («Стабек»);

Защитники — Коло Туре («Ливерпуль»,), Сол Бамба («Трабзонспор»), Серж Орье («Тулуза»), Артур Бока («Штутгарт»), Диаррассуба Вьера («Ризерспор»), Констант Джакпа («Айнтрахт» Ф), Жан-Даниэль Акпа Акпро («Тулуза»,);

Полузащитники — Яя Туре («Манчестер Сити»), Дидье Зокора («Трабзонспор»), Шейк Тиоте («Ньюкасл»), Сере Ди («Базель»,), Макс Градель, Исмаэль Диоманде (оба — «Сент-Этьен»), Матис Болли («Фортуна»);

Нападающие — Дидье Я Конан («Ганновер»), Жервиньо («Рома»), Дидье Дрогба («Галатасарай»), Саломон Калу («Лилль»), Вильфред Бони («Суонси Сити») и Жованни-Ги Сио («Базель»).

Прогноз — борьба за 2-3 место в группе с Японией, вылет в 1/8 финала.

Япония — наберет ли скорость Хонда...

Сборная Японии примет участие в мировом футбольном первенстве в пятый раз подряд. И уже сейчас ее можно назвать завсегдатаем Мундиаля. Между тем, до начала 90-х годов, в стране вообще не было профессионального футбола. Соответственно, не было и результатов, которыми могла бы гордиться национальная сборная. Клубные команды находились в зачаточном состоянии и это прямо пропорционально отражалось на сборной.

Но в 1991 году владельцы полупрофессиональной лиги согласились на ее роспуск и переформатирование в профессиональную Джей-лигу, чтобы поднять престиж данного вида спорта и усилить национальную сборную. С образованием новой лиги, в 1993 году, интерес к футболу и национальной команде значительно вырос.

В 1992-м к национальной команде пришел и первый крупный успех, в виде завоевания Кубка Азии. Однако первая попытка квалифицироваться, с помощью профессиональных игроков, на чемпионат мира 1994 года, закончилась для Японии досадной потерей путевки в финальный раунд. Произошло это в последний момент, когда сборная не смогла обыграть команду Ирака в крайнем матче квалификации. Этот матч, который проходил на нейтральном поле в Катаре, японские болельщики окрестили как “Трагедия в Дохе”.

Тем не менее, с 1998-го года, команда постоянно участвует в чемпионатах мира, а в 2002-м и 2010-м годах даже выходила в плей-офф — 1/8 финала. Но дальше пробиться не смогла. Значимых успехов в последние годы сборная добилась и в Кубке Азии, где побеждала в 2000-м, 2004-м и 2011-м годах. Таким образом, на счету у японцев уже 4 победы в главном региональном турнире.

Главными звездами команды, на сегодняшний день, являются форвард “Манчестер Юнайтед” Синдзи Кагава и полузащитник “Милана” Кейсукэ Хонда. Впрочем, Хонда, отлично проявивший себя в составе российского ЦСКА в Лиге чемпионов, перейдя полгода назад в миланский клуб, совершенно ничего не продемонстрировал. Он потерялся в звездном составе красно-черных, и главный вопрос для японцев сейчас — в какой форме находится их лидер. От уровня игры Хонды в Бразилии будет зависеть очень многое. Япония с Хондой и без него — две абсолютно разные команды.

Состав сборной Японии:

Вратари — Эйдзи Кавасима ("Стандард", Бельгия), Сюсаку Нисикава ("Санфречче Хиросима"), Сюити Гонда ("Токио");

Защитники — Масато Моришиге ("Токио"), Ясуюки Конно ("Гамба Осака"), Юто Нагатомо ("Интер", Италия), Мая Есида ("Саутгемптон", Англия), Масахико Иноха ("Джубило Ивата"), Ацуто Утида ("Шальке", Германия), Хироки Сакаи ("Ганновер", Германия), Готоку Сакаи ("Штутгарт", Германия);

Полузащитники — Ясухито Эндо ("Гамба Осака"), Кейсуке Хонда ("Милан", Италия), Синдзи Кагава ("Манчестер Юнайтед", Англия), Макото Хасэбэ ("Вольфсбург", Германия), Хироси Киетакэ ("Нюрнберг", Германия), Хотару Ямагучи ("Сересо Осака"), Аояма Тосихиро ("Санфречче Хиросима"), Сайто Манабу ("Йокогама");

Нападющие — Синдзи Окадзаки ("Майнц", Германия), Йочиро Какитани ("Сересо Осака"), Юя Осако ("Мюнхен 1860", Германия), Есито Окубо ("Кавасаки").

Прогноз — борьба за 2-3 место в группе с Кот-Д'Ивуаром, вылет в 1/8 финала.

Кирилл Стадниченко