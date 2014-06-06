Новый сезон футбольной Премьер-лиги стартует 26 июля

Как сообщает корреспондент УНИАН, решение об этом было принято на Исполкоме Федерации футбола Украины.

Кроме того, утверждена дата матча за Суперкубок Украины, которым по традиции открывается сезон. Победитель чемпионата и кубковый триумфатор прошлого сезона 2013/14 - "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) - встретятся 22-го июля.

Также принято решение о том, что финальный матч Кубка Украины сезона 2014/15 состоится в Киеве.

Исполком ФФУ состоялся сегодня в Доме футбола в Киеве.