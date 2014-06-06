Новый сезон футбольной Премьер-лиги стартует 26 июля
17:05, 06 июня 2014Спорт
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Чемпионат украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2014/15 стартует 26 июля.
В ФФУ решили начать новый сезон 26 июля / ffu.org.ua
Как сообщает корреспондент УНИАН, решение об этом было принято на Исполкоме Федерации футбола Украины.
Кроме того, утверждена дата матча за Суперкубок Украины, которым по традиции открывается сезон. Победитель чемпионата и кубковый триумфатор прошлого сезона 2013/14 - "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) - встретятся 22-го июля.
Также принято решение о том, что финальный матч Кубка Украины сезона 2014/15 состоится в Киеве.
Исполком ФФУ состоялся сегодня в Доме футбола в Киеве.
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