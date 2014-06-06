ФИФА настоятельно рекомендовала РФС не принимать в свой состав федерации и клубы Крыма

Об этом сообщает "Футбольный клуб".

В частности, в письме генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке в РФС отмечается: "Согласно ст. 84 Устава ФИФА ассоциации, лиги или клубы, аффилированные к Члену ФИФА, могут присоединиться к другому Члену ФИФА или принимать участие в соревнованиях на территории этого Члена в исключительных обстоятельствах. Более того, в каждом таком случае, разрешение должно предоставляться обеими соответствующими Ассоциациями Членами ФИФА, соответствующей Конфедерацией (в данном случае - УЕФА) и ФИФА. В случае, который Вы представили нашему вниманию, выглядит, что РФС намеревается аффилировать ассоциации и клубы, которые уже аффилированы к Федерации футбола Украины, а в таком случае, видимо, должна применяться ст. 84 Устава ФИФА. В виду вышеуказанного и принимая во внимание, что правовая и фактическая ситуация, относящаяся к Вашему запросу не ясна, мы уважительно сообщаем Вам, что мы не можем рассмотреть вопрос об одобрении на данном этапе. Более того, мы настоятельно рекомендуем, чтобы Генеральная ассамблея РФС не аффилировала соответствующие ассоциации и клубы до того, как будет разъяснена правовая и фактическая ситуация и будут получены соответствующие разрешения согласно ст. 84 Устава ФИФА, при наличии необходимых условий для этого".

Как сообщал УНИАН, крымские клубы "Севастополь" и "Таврия" (Симферополь) до конца сезона 2013/14 участвовали в турнире украинской футбольной Премьер-лиги. После окончания сезона руководство обоих клубов заявило о намерении войти в Российскую футбольную Премьер-лигу, а футбольные федерации Крыма и Севастополя - в состав РФС.

Это связано с аннексией Крыма РФ, осуществленной в марте 2014 года.