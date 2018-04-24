ЧМ-2014, Группа В: два фаворита и команда-загадка

Группа В стартует во второй день чемпионата мира в Бразилии, 13 июня, и сразу же подарит нам противостояние с приставкой “супер” - Испания против Голландии. Календарь был сверстан таким образом, что команды, в любом случае, не смогут отнестись к игре с прохладцей. К примеру, если бы это был матч третьего тура, то оба фаворита группы могли, теоретически, к этому моменту обеспечить себе место в плей-офф и превратить очный поединок в обычный “спарринг” накануне куда более важных игр на выбывание. В начале же турнира, когда еще ничего не ясно, рисковать никто не захочет. Команды будут биться за 3 очка и стараться максимально быстрее решить вопрос с выходом в плей-офф, не затягивая его до последнего тура группового этапа.

Испания — трижды короли

Сборная Испании за последние 6 лет выиграла три крупнейших турнира подряд — Евро-2008, чемпионат мира-2010 и Евро-2012, финал которого состоялся на киевском НСК “Олимпийский”. Причем золото ЧМ-2010 стало первой наградой команды в истории чемпионатов мира. А на Евро они не побеждали с 1964-го года, когда в финале обыграли команду СССР. В общем, получается, что испанцы ждали своего второго успеха в истории 44 года. При этом всегда оставаясь одним из главных фаворитов, а, впоследствии, “вечных неудачников” крупных турниров.

Команду-чемпион, которая выиграла титул в 2008-м году, и в последующие четыре года, практически, не меняла состав, создал Луис Арагонес. После Евро-2008 он ушел в отставку, оскорбленный чрезмерно жестокой критикой болельщиков и СМИ, раздававшейся еще до начала турнира. В частности, он не взял в состав команды одного из лучших испанских игроков - Рауля. Тренер посчитал, что игрок плохо повлияет на атмосферу внутри коллектива. После чемпионата Европы, разумеется, тренера умоляли остаться, но Арагонес оказался непреклонен. Впоследствии его сменил Висенте дель Боске, который и выиграл с командой ЧМ-2010 и украино-польское Евро-2012. Сам же Арагонес подписал контракт с богатым стамбульским клубом “Фенербахче”, но не сумел достичь значимых успехов с турецкой командой, после чего отправился на пенсию. 1 февраля 2014 года творец испанского триумфа последних лет умер в своем родном Мадриде в возрасте 75 лет.

Нынешняя сборная Испании практически не отличается даже от команды 6-летней давности. Соответственно, многим игрокам уже около 30-ти, а кому и за 30 лет. Остающийся до сих пор у руля сборной дель Боске, благоразумно ничего не поменявший в команде 4 года назад, накануне ЧМ-2010, не решается вносить существенные коррективы в состав и сейчас. Изменения, если и происходят, то крайне незначительные. И затрагивают игроков, которые редко попадали в состав в ключевых матчах. Место в воротах, по-прежнему, занимает Икер Касильяс. В обороне — Пике, Рамос, Альба и Ко. В полузащите вообще россыпь звезд — Иньеста, Хави, Фабрегас, Алонсо, Бускетс... Даже в нападении в строю, по-прежнему, Давид Вилья, который уже было отправился на досрочную пенсию, перейдя в клуб американской МЛС “Нью-Йорк Сити”. Наставник сборной в него верит, продолжая вызывать в команду.

В связи с этим, возникает вопрос: не пресытились ли звездные игроки своими победами? Не дадут ли они слабину в решающий момент в Бразилии. Любая, даже самая идеальная машина, время от времени дает сбой. Испанская машина “слишком идеально” работает уже 6 лет. Не пора ли ей дать сбой? К тому же, уже на групповом этапе чемпионата мира-2014, ее поджидают весьма неприятные соперники не только в лице оппонентов из Голландии...

Состав сборной Испании:

Вратари - Икер Касильяс («Реал»), Пепе Рейна («Наполи», Италия), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия).

Защитники - Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Херард Пике, Хорди Альба (оба — «Барселона»), Рауль Альбиоль («Наполи», Италия), Серхио Рамос («Реал»), Хуанфран («Атлетико»), Хави Мартинес («Бавария», Германия);

Полузащитники - Серхио Бускетс, Хави, Сеск Фабрегас, Андрес Иньеста, Педро (все — «Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити», Англия), Коке («Атлетико»), Санти Касорла («Арсенал», Англия), Хаби Алонсо («Реал»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед», Англия);

Нападющие - Диего Коста, Давид Вилья (оба — «Атлетико» Мадрид), Фернандо Торрес («Челси», Англия).

Прогноз — если не случится сенсации, то выход в плей-офф и проход до ¼ финала.

Голландия — отомстить за Харьков

Сборная Голландии не является такой титулованной в плане побед как команда Испании, но, по общему количеству медалей разных турниров, значительно превосходит соперника. Если у испанцев только четыре награды и все золотые — три победы на Евро и одна на ЧМ, то у голландцев наград в два раза больше — 8. Правда, лишь одна из них стала золотой.

Команда является главным неудачником мировых первенств. “Оранжевые” трижды выходили в финал этого турнира и все три раза оступались в шаге от золота. Они проиграли решающие матчи в 1974-м и 1978-м годах, при легендарном Йохане Кройффе, а затем — в 2010-м. На прошлом мировом первенстве, команда в финале уступила именно сборной Испании.

Что касается Евро, то болельщики со стажем прекрасно помнят финал Евро-1988 и фантастический гол Марко ван Бастена в ворота голкипера сборной СССР Рината Дасаева в выигранном голландцами финале — 2:0. Этот титул до сих пор остается у команды единственным. В 1976-м, 1992-м, 2000-м и 2004-м команда завоевывала бронзовые медали.

А на последнем крупном турнире, у голландцев и вовсе случился провал. На Евро-2012 они все три матча группового этапа проводили в Харькове и... трижды проиграли — Португалии, Германии и, более чем скромной, команде Дании. Настало время реванша.

Сборная Голландии нынешнего образца не слишком впечатляет публику подбором игроков в обороне, зато в полузащите есть Арьен Роббен и Уэсли Снейдер. А в нападении лидерами считаются Робин ван Перси и Клаас-Ян Хюнтелар. В основном, команда состоит из игроков голландских “Аякса”, “Фейенорда” и ПСВ, которые, по нынешним временам, не слишком заметны на европейском небосклоне. А все более-менее именитые игроки задействованы в зарубежных клубах. Среди них - игрок суринамского происхождения Джермейн Ленс, ныне выступающий за киевское “Динамо”.

Состав сборной Голландии:

Вратари - Яспер Силлессен ("Аякс"), Михел Форм ("Суонси", Англия), Тим Крул ("Ньюкасл", Англия);

Защитники - Далей Блинд, Жоэль Велтман (оба – "Аякс"), Дарил Янмат, Мартинс Инди, Теренс Конголо, Стефан Де Врей (все – "Фейеноорд"), Рон Флар ("Астон Вилла", Англия), Пол Верхаг ("Аугсбург", Германия);

Полузащитники - Йорди Класи, ("Фейеноорд"), Джонатан Гузман ("Суонси", Англия), Леруа Фер ("Норвич", Англия), Найджел де Йонг ("Милан", Италия), Арьен Роббен ("Бавария", Германия), Уэсли Снайдер ("Галатасарай", Турция), Георгинио Вейналдум (ПСВ);

Нападающие - Мемфис Депай (ПСВ), Джермейн Ленс ("Динамо" К, Украина), Робин ван Перси ("Манчестер Юнайтед", Англия), Дирк Кайт ("Фенербахче", Турция), Клас-Ян Хюнтелар ("Шальке", Германия).

Прогноз — второе место в группы, вылет в плей-офф в 1/8 финала.

Чили — команда “загадка” группы

Сборная Чили является крепким середняком южноамериканского футбола, но с ЧМ у команды постоянно что-то не складывается. Так, например, в 1990-м и 1994-м годах, чилийцев попросту отстранили от участия в соревнованиях. В 1989 году, в решающем отборочном матче к ЧМ-1990 Бразилия - Чили в Рио-де-Жанейро, от пущенной с трибун петарды пострадал вратарь чилийцев Роберто Антонио Рохас. После матча выяснилось, что порезы на голове, из которых (как было видно по телетрансляции) шла кровь, были сделаны искусственно врачом сборной Чили, в сутолоке. За инсценировку опасной травмы, ФИФА присудила Бразилии техническую победу в матче 2:0, пожизненно отстранила Рохаса от футбола, а сборную Чили отстранила от участия еще и в следующем чемпионате мира 1994 года. В 2011 году, после принесенных извинений Рохасом, ФИФА сняла с него дисквалификацию.

После этого команда участвовала в турнире 1998 года, где дошла до 1/8 финала, а в турнирах 2002-го и 2006-го года не участвовала, так как не прошла квалификацию. Наконец, в первенстве мира-2010, чилийцы вновь оступились на стадии 1/8 финала.

На сегодняшний день, единственным и, одновременно, наивысшим успехом сборной Чили остается третье место на ЧМ-1962. А вот в Кубке Америки команда четырежды добиралась до финала, правда, все четыре раза оставаясь на втором месте — в 1955-м, 1956-м, 1979-м и 1987-м годах.

Сегодня сборная Чили считается достаточно крепкой командой. И, если кто-то из фаворитов — Испания или Голландия — все-таки даст слабину, то южноамериканцы этим обязательно воспользуются. Лидером полузащиты команды является Артуро Видаль из итальянского “Ювентуса” (Турин). А в нападении, разумеется, солирует Алексис Санчес из “Барселоны”, который, на фоне бледных выступлений каталонской команды, в целом, в нынешнем сезоне, индивидуально выглядел очень хорошо.

Состав сборной Чили:

Вратари - Клаудио Браво ("Реал Сосьедад", Испания), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили"), Кристофер Тосельи ("Универсидад Католика");

Защитники - Гонсало Хара ("Ноттингем Форест", Англия), Хосе Рохас ("Универсидад де Чили"), Эухенио Мена ("Сантос", Бразилия), Мауирсио Исла ("Ювентус", Италия), Миико Альборнос ("Мальме", Швеция);

Полузащитники - Гари Медель ("Кардифф", Уэльс), Хорхе Вальдивиа ("Палмейрас", Бразилия), Фелипе Гутьеррес ("Твенте", Голландия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Коло-Коло"), Франсиско Силва ("Осасуна", Испания), Артуро Видаль ("Ювентус", Италия), Чарльз Арангис ("Интернасьонал", Бразилия), Марсело Диас ("Базель", Швейцария), Карлос Кармона ("Аталанта", Италия), Жан Босежур ("Уиган", Англия);

Нападающие - Алексис Санчис ("Барселона", Испания), Эстебан Паредес ("Коло-Коло"), Эдуардо Варгас ("Валенсия", Испания), Густаво Каналес ("Унион Эспаньола"), Маурисио Пинилья ("Кальяри", Италия), Фабиан Орельяна ("Сельта", Испания).

Прогноз — 3-е место в группе.

Австралия — явный аутсайдер

Для сборной Австралии нынешний чемпионат мира будет третьим подряд, начиная с турнира 2006 года. До этого команда лишь раз играла в мировой элите — в 1974 году.

Являясь безусловно лучшей командой Океании, австралийцы легко преодолевали внутренний отбор, но не могли довести успех до логичного конца в стыковых играх. По регламенту турнира, Океании не давали полноценную путевку, принуждая играть стыковые матчи с неудачниками отборочного турнира в других зонах.

Любопытно, что, перейдя в более сложную азиатскую зону, где есть такие маститые соперники как Япония и Южная Корея, команда трижды подряд сумела попасть в финальный турнир мирового первенства. Лучшим достижением сборной Австралии является выход в 1/8 финала на ЧМ-2006. В 2010-м году групповой этап австралийцы преодолеть не смогли.

Сборная Австралии является четырехкратным чемпионом Океании (победителем Кубка наций ОФК). В Кубке Азии команда участвовала три раза, и в 2007 году завоевала серебряные медали.

Состав сборной Австралии:

Вратари — Мэттью Райан ("Брюгге", Бельгия), Митчелл Лангерак ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Юджин Галекович ("Аделаида", Австралия);

Защитники — Иван Франжич ("Брисбен", Австралия), Мэттью Шпиранович ("Вестерн Сидней", Австралия), Бэйли Райт ("Престон", Англия), Джейсон Дэвидсон ("Хераклес", Нидерланды), Алекс Уилкинсон ("Чонбук", Корея), Райан Макгован ("Шаньдун", Китай);

Полузащитники — Оливер Бозанич ("Люцерн", Швейцария), Миле Йединак ("Кристал Пэлас", Англия), Марк Миллиган ("Мельбурн", Австралия), Джеймс Холленд ("Аустрия" Вена, Австрия), Массимо Луонго ("Суиндон", Англия), Мэтт Маккей ("Брисбен", Австралия), Марк Брешиано ("Аль-Гарафа", Катар), Тим Кэхилл ("Нью-Йорк", США), Дарио Видосич ("Сьон", Швейцария);

Нападающие — Томас Оар ("Утрехт", Нидерланды), Джеймс Тройси ("Мельбурн", Австралия), Бен Хэллоран ("Фортуна", Германия), Адам Таггарт ("Ньюкасл", Австралия), Мэттью Леки ("Франкфурт", Германия).

Прогноз - последнее место в группе.

Кирилл Стадниченко