Украинские фехтовальщики определились с составом на чемпионат Европы

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенстве по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

В составе сборной Украины, в частности, выступят Олимпийские чемпионки Ольга Харлан и Яна Шемякина.

Состав команды выглядит таким образом: сабля (мужчины) - Андрей Ягодка, Дмитрий Бойко, Дмитрий Пундик, Евгений Стаценко; сабля (женщины) - Ольга Харлан, Елена Воронина, Елена Кравацкая, Ольга Жовнир, Галина Пундик; шпага (мужчины) - Богдан Никишин, Анатолий Герей, Максим Хворост, Игорь Рейзлин; шпага (женщины) - Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Анастасия Ивченко, Фейби Бежура; рапира (мужчины) - Андрей Погребняк, Павел Сирачинский, Клод Юнес, Филипп Колесников; рапира (женщины) - Ольга Лелейко, Екатерина Ченцова, Екатерина Георгиева, Александра Селюта.

Чемпионат Европы в Страсбурге состоится с 7 по 14 июня.